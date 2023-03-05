https://crimea.ria.ru/20230305/v-dtp-na-kubani-postradali-shest-chelovek-1127361508.html

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 05.03.2023

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних, при столкновении двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T19:57

2023-03-05T19:57

2023-03-05T19:57

кубань

сочи

дтп

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

гибдд

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних, при столкновении двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД России.По данным ведомства, авария произошла в Туапсинском районе в 15 часов 30 минут на автодороге "Джубга-Сочи". Девятнадцатилетний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавляют в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20230304/strashnoe-dtp-v-sochi-politseyskiy-pogib-v-lobovom-stolknovenii-s-gazelyu-1127344051.html

кубань

сочи

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, сочи, дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), гибдд, новости