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В ДТП на Кубани пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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В ДТП на Кубани пострадали шесть человек
В ДТП на Кубани пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 05.03.2023
В ДТП на Кубани пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних, при столкновении двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T19:57
2023-03-05T19:57
кубань
сочи
дтп
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
гибдд
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних, при столкновении двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД России.По данным ведомства, авария произошла в Туапсинском районе в 15 часов 30 минут на автодороге "Джубга-Сочи". Девятнадцатилетний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавляют в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20230304/strashnoe-dtp-v-sochi-politseyskiy-pogib-v-lobovom-stolknovenii-s-gazelyu-1127344051.html
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кубань, сочи, дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), гибдд, новости
В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП на Кубани – МВД

19:57 05.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних, при столкновении двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД России.
По данным ведомства, авария произошла в Туапсинском районе в 15 часов 30 минут на автодороге "Джубга-Сочи". Девятнадцатилетний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris.
"В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние - пассажиры авто "ВАЗ-21124". Погибших нет", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавляют в ведомстве.
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