https://crimea.ria.ru/20230302/chast-evpatorii-ostanetsya-bez-vody-1127306903.html
Часть Евпатории останется без воды
Часть Евпатории останется без воды - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Часть Евпатории останется без воды
Несколько улиц Евпатории останутся без воды из-за ремонта водовода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T17:18
2023-03-02T17:18
2023-03-02T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Несколько улиц Евпатории останутся без воды из-за ремонта водовода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма"."В связи с производством работ по замене аварийных узла и участка водопроводной сети будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.На время проведения работ будет организован подвоз воды. Жителям рекомендуется сделать запас воды.Ранее в "Воде Крыма" проинформировали, что из-за переустройства магистрального трубопровода с полуночи 3 марта в Симферополе будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода. На период выполнения работ воды не будет на 13 улицах и переулках. Полное восстановление подачи ожидается к полудню субботы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная авария на водоводе в Евпатории – что известно к этому часуВ селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – властиКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Часть Евпатории останется без воды
"Вода Крыма": часть Евпатории останется без водоснабжения из-за ремонта сетей