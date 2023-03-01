Рейтинг@Mail.ru
Насыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230301/nasyschennyy-fevral-foto-mesyatsa-ot-korrespondentov-ria-novosti-krym-1127261216.html
Насыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости Крым
Насыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Насыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости Крым
Фотолента за февраль РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T07:32
2023-03-01T07:32
фотоленты
крым
государственный совет рк (госсовет)
погода
спорт
крымский мост
керченская паромная переправа
новые регионы россии
алушта
курорты крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126754108_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4ade299cde5012deb34ef4279160aa8c.jpg
Фотолента за февраль
https://crimea.ria.ru/20230220/chem-zhivet-novaya-kakhovka---fotoreportazh-1127106983.html
крым
крымский мост
новые регионы россии
алушта
геническ
новая каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126754108_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_97c7f9a45d65ba6830bde9a8b49cc53c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, государственный совет рк (госсовет), погода, спорт, крымский мост, керченская паромная переправа, новые регионы россии, алушта, курорты крыма, сво, геническ, новая каховка
Насыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости Крым

Каким увидел февраль фотокорреспондент РИА Новости Крым: события месяца

07:32 01.03.2023
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Фотолента за февраль
© РИА Новости Крым

Февраль в Крыму выдался снежным. Север и центр полуострова были во власти холодных осадков. На фото - февральский вечер в Симферополе.

Снег в Симферополе
1 из 21

Февраль в Крыму выдался снежным. Север и центр полуострова были во власти холодных осадков. На фото - февральский вечер в Симферополе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Горы тоже принакрылись снежной шапкой. Она стает только к середине апреля.

Ангарский перевал
2 из 21

Горы тоже принакрылись снежной шапкой. Она стает только к середине апреля.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Dmitry Makeev

А на Южном берегу Крыма в этом году снега практически не было. К радости отдыхающих. На фото - набережная курортной Алушты.

Набережная Алушты
3 из 21

А на Южном берегу Крыма в этом году снега практически не было. К радости отдыхающих. На фото - набережная курортной Алушты.

© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В феврале работы на пострадавшем от теракта Крымском мосту шли ударными темпами. 23 февраля было открыто движение по всем четырем автомобильным полосам.

Крымский мост
4 из 21

В феврале работы на пострадавшем от теракта Крымском мосту шли ударными темпами. 23 февраля было открыто движение по всем четырем автомобильным полосам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А вот работа Керченской паромной переправы неоднократно останавливалась по погодным условиям. Дальнобойщикам и их фурам приходилось ждать иногда по нескольку суток.

Накопитель в районе аэропорта Керчь
5 из 21

А вот работа Керченской паромной переправы неоднократно останавливалась по погодным условиям. Дальнобойщикам и их фурам приходилось ждать иногда по нескольку суток.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Медаль "За боевые заслуги", утерянную в горах Крыма, поисковики передали в редакцию РИА Новости Крым для дальнейшей ее передачи внуку ветерана ВОВ - Геворка Абрамяна.

Медаль За боевые заслуги Геворка Абрамяна
6 из 21

Медаль "За боевые заслуги", утерянную в горах Крыма, поисковики передали в редакцию РИА Новости Крым для дальнейшей ее передачи внуку ветерана ВОВ - Геворка Абрамяна.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото предоставлено отделом информационного обеспечения ЧФ РФ

Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.

Катер ЧФ РФ назвали в честь Героя России, который погиб в ходе спецоперации
7 из 21

Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.

© Фото предоставлено отделом информационного обеспечения ЧФ РФ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Строительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. Проектом предусмотрено строительство 35 шахтных стволов и непосредственно коллектора длиной 17,5 км. Стоимость объекта – около 12 млрд рублей.

Строительство симферопольского канализационного коллектора
8 из 21

Строительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. Проектом предусмотрено строительство 35 шахтных стволов и непосредственно коллектора длиной 17,5 км. Стоимость объекта – около 12 млрд рублей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму на базе пресс-центра РИА Новости Крым стартовал новый сезон мастер-классов от SputnikPro. На фото - руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян.

Мастер-класс SputnikPro
9 из 21

В Крыму на базе пресс-центра РИА Новости Крым стартовал новый сезон мастер-классов от SputnikPro. На фото - руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться хаотичным обстрелам ВСУ. На фото - результат одного из них.

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
10 из 21

Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться хаотичным обстрелам ВСУ. На фото - результат одного из них.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Несмотря на это, в городе все службы продолжают работать: люди, занятые обеспечением населения газом, водой, электроэнергией, и медики.

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
11 из 21

Несмотря на это, в городе все службы продолжают работать: люди, занятые обеспечением населения газом, водой, электроэнергией, и медики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Кошка и собака на крыльце дома в Геническе Херсонской области.

Кошка и собака на крыльце дома
12 из 21

Кошка и собака на крыльце дома в Геническе Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Зимний Геническ Херсонской области. Прибрежная линия.

Геническ
13 из 21

Зимний Геническ Херсонской области. Прибрежная линия.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Город продолжает оставаться туристическим. Но, безусловно, здесь придется наводить капитальный порядок - тяжелое шалманное наследие Украины.

Гараж с табличкой Сдаются номера с удобствами
14 из 21

Город продолжает оставаться туристическим. Но, безусловно, здесь придется наводить капитальный порядок - тяжелое шалманное наследие Украины.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Закат на озере Сиваш. Фото сделано со стороны Геническа Херсонской области.

Закат на озере Сиваш
15 из 21

Закат на озере Сиваш. Фото сделано со стороны Геническа Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Под Судаком в пилотном режиме заработала Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае. На фото - стрит-арт на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком.

Стрит-арт на территории Академии творческих индустрий Меганом арт-кластера Таврида под Судаком
16 из 21

Под Судаком в пилотном режиме заработала Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае. На фото - стрит-арт на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму строят Новую Евпаторию - крупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс, который возводится в районе Мойнакского озера. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.

Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
17 из 21

В Крыму строят Новую Евпаторию - крупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс, который возводится в районе Мойнакского озера. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Юные гимнастки перед выступлением на торжественном награждении от Министерства спорта Крыма.

Детский спорт
18 из 21

Юные гимнастки перед выступлением на торжественном награждении от Министерства спорта Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Юные борцы на торжественном мероприятии министерства спорта Крыма "Созвездие чемпионов"

Детский спорт
19 из 21

Юные борцы на торжественном мероприятии министерства спорта Крыма "Созвездие чемпионов"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На "Созвездии" награждали также паралимпийцев.

Торжественное мероприятие Созвездие чемпионов
20 из 21

На "Созвездии" награждали также паралимпийцев.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Заседание сессии госсовета Республики Крым в последний день февраля открылось в обновленном после ремонта сессионном зале.

Заседание сессии госсовета Республики Крым
21 из 21

Заседание сессии госсовета Республики Крым в последний день февраля открылось в обновленном после ремонта сессионном зале.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 21

Февраль в Крыму выдался снежным. Север и центр полуострова были во власти холодных осадков. На фото - февральский вечер в Симферополе.

© РИА Новости Крым
2 из 21

Горы тоже принакрылись снежной шапкой. Она стает только к середине апреля.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 21

А на Южном берегу Крыма в этом году снега практически не было. К радости отдыхающих. На фото - набережная курортной Алушты.

© Dmitry Makeev
4 из 21

В феврале работы на пострадавшем от теракта Крымском мосту шли ударными темпами. 23 февраля было открыто движение по всем четырем автомобильным полосам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 21

А вот работа Керченской паромной переправы неоднократно останавливалась по погодным условиям. Дальнобойщикам и их фурам приходилось ждать иногда по нескольку суток.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 21

Медаль "За боевые заслуги", утерянную в горах Крыма, поисковики передали в редакцию РИА Новости Крым для дальнейшей ее передачи внуку ветерана ВОВ - Геворка Абрамяна.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 21

Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.

© Фото предоставлено отделом информационного обеспечения ЧФ РФ
8 из 21

Строительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. Проектом предусмотрено строительство 35 шахтных стволов и непосредственно коллектора длиной 17,5 км. Стоимость объекта – около 12 млрд рублей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 21

В Крыму на базе пресс-центра РИА Новости Крым стартовал новый сезон мастер-классов от SputnikPro. На фото - руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 21

Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться хаотичным обстрелам ВСУ. На фото - результат одного из них.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 21

Несмотря на это, в городе все службы продолжают работать: люди, занятые обеспечением населения газом, водой, электроэнергией, и медики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 21

Кошка и собака на крыльце дома в Геническе Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 21

Зимний Геническ Херсонской области. Прибрежная линия.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 21

Город продолжает оставаться туристическим. Но, безусловно, здесь придется наводить капитальный порядок - тяжелое шалманное наследие Украины.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 21

Закат на озере Сиваш. Фото сделано со стороны Геническа Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 21

Под Судаком в пилотном режиме заработала Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае. На фото - стрит-арт на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком.

© РИА Новости Крым
17 из 21

В Крыму строят Новую Евпаторию - крупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс, который возводится в районе Мойнакского озера. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 21

Юные гимнастки перед выступлением на торжественном награждении от Министерства спорта Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 21

Юные борцы на торжественном мероприятии министерства спорта Крыма "Созвездие чемпионов"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
20 из 21

На "Созвездии" награждали также паралимпийцев.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
21 из 21

Заседание сессии госсовета Республики Крым в последний день февраля открылось в обновленном после ремонта сессионном зале.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 20:27Фотоленты
Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж
 
ФотолентыКрымГосударственный совет РК (Госсовет)ПогодаСпортКрымский мостКерченская паромная переправаНовые регионы РоссииАлуштаКурорты КрымаСВОГеническНовая Каховка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
12:42РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
12:34Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
12:29Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо
12:14На пожаре в частном доме в Крыму пострадал человек
12:01Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
11:39Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым
11:34Минтруд предложил дополнительную индексацию социальных пенсий
10:35Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД
10:31Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:24Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма
10:12В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО
09:55Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек
09:52Водоснабжение Евпатории восстановлено: вода подается 95% абонентов
09:32ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая
09:01Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека
08:49Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
08:24В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
08:14Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
08:01Хроника Крымской весны: 1 марта
Лента новостейМолния