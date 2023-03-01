Насыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости Крым

Каким увидел февраль фотокорреспондент РИА Новости Крым: события месяца
Февраль в Крыму выдался снежным. Север и центр полуострова были во власти холодных осадков. На фото - февральский вечер в Симферополе.
Февраль в Крыму выдался снежным. Север и центр полуострова были во власти холодных осадков. На фото - февральский вечер в Симферополе.
Горы тоже принакрылись снежной шапкой. Она стает только к середине апреля.
Горы тоже принакрылись снежной шапкой. Она стает только к середине апреля.
А на Южном берегу Крыма в этом году снега практически не было. К радости отдыхающих. На фото - набережная курортной Алушты.
А на Южном берегу Крыма в этом году снега практически не было. К радости отдыхающих. На фото - набережная курортной Алушты.
В феврале работы на пострадавшем от теракта Крымском мосту шли ударными темпами. 23 февраля было открыто движение по всем четырем автомобильным полосам.
В феврале работы на пострадавшем от теракта Крымском мосту шли ударными темпами. 23 февраля было открыто движение по всем четырем автомобильным полосам.
А вот работа Керченской паромной переправы неоднократно останавливалась по погодным условиям. Дальнобойщикам и их фурам приходилось ждать иногда по нескольку суток.
А вот работа Керченской паромной переправы неоднократно останавливалась по погодным условиям. Дальнобойщикам и их фурам приходилось ждать иногда по нескольку суток.
Медаль "За боевые заслуги", утерянную в горах Крыма, поисковики передали в редакцию РИА Новости Крым для дальнейшей ее передачи внуку ветерана ВОВ - Геворка Абрамяна.
Медаль "За боевые заслуги", утерянную в горах Крыма, поисковики передали в редакцию РИА Новости Крым для дальнейшей ее передачи внуку ветерана ВОВ - Геворка Абрамяна.
Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.
Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.
Строительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. Проектом предусмотрено строительство 35 шахтных стволов и непосредственно коллектора длиной 17,5 км. Стоимость объекта – около 12 млрд рублей.
Строительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. Проектом предусмотрено строительство 35 шахтных стволов и непосредственно коллектора длиной 17,5 км. Стоимость объекта – около 12 млрд рублей.
В Крыму на базе пресс-центра РИА Новости Крым стартовал новый сезон мастер-классов от SputnikPro. На фото - руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян.
В Крыму на базе пресс-центра РИА Новости Крым стартовал новый сезон мастер-классов от SputnikPro. На фото - руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян.
Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться хаотичным обстрелам ВСУ. На фото - результат одного из них.
Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться хаотичным обстрелам ВСУ. На фото - результат одного из них.
Несмотря на это, в городе все службы продолжают работать: люди, занятые обеспечением населения газом, водой, электроэнергией, и медики.
Несмотря на это, в городе все службы продолжают работать: люди, занятые обеспечением населения газом, водой, электроэнергией, и медики.
Кошка и собака на крыльце дома в Геническе Херсонской области.
Кошка и собака на крыльце дома в Геническе Херсонской области.
Зимний Геническ Херсонской области. Прибрежная линия.
Зимний Геническ Херсонской области. Прибрежная линия.
Город продолжает оставаться туристическим. Но, безусловно, здесь придется наводить капитальный порядок - тяжелое шалманное наследие Украины.
Город продолжает оставаться туристическим. Но, безусловно, здесь придется наводить капитальный порядок - тяжелое шалманное наследие Украины.
Закат на озере Сиваш. Фото сделано со стороны Геническа Херсонской области.
Закат на озере Сиваш. Фото сделано со стороны Геническа Херсонской области.
Под Судаком в пилотном режиме заработала Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае. На фото - стрит-арт на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком.
Под Судаком в пилотном режиме заработала Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае. На фото - стрит-арт на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком.
В Крыму строят Новую Евпаторию - крупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс, который возводится в районе Мойнакского озера. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.
В Крыму строят Новую Евпаторию - крупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс, который возводится в районе Мойнакского озера. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.
Юные гимнастки перед выступлением на торжественном награждении от Министерства спорта Крыма.
Юные гимнастки перед выступлением на торжественном награждении от Министерства спорта Крыма.
Юные борцы на торжественном мероприятии министерства спорта Крыма "Созвездие чемпионов"
Юные борцы на торжественном мероприятии министерства спорта Крыма "Созвездие чемпионов"
На "Созвездии" награждали также паралимпийцев.
На "Созвездии" награждали также паралимпийцев.
Заседание сессии госсовета Республики Крым в последний день февраля открылось в обновленном после ремонта сессионном зале.
Заседание сессии госсовета Республики Крым в последний день февраля открылось в обновленном после ремонта сессионном зале.
Февраль в Крыму выдался снежным. Север и центр полуострова были во власти холодных осадков. На фото - февральский вечер в Симферополе.
Горы тоже принакрылись снежной шапкой. Она стает только к середине апреля.
А на Южном берегу Крыма в этом году снега практически не было. К радости отдыхающих. На фото - набережная курортной Алушты.
В феврале работы на пострадавшем от теракта Крымском мосту шли ударными темпами. 23 февраля было открыто движение по всем четырем автомобильным полосам.
А вот работа Керченской паромной переправы неоднократно останавливалась по погодным условиям. Дальнобойщикам и их фурам приходилось ждать иногда по нескольку суток.
Медаль "За боевые заслуги", утерянную в горах Крыма, поисковики передали в редакцию РИА Новости Крым для дальнейшей ее передачи внуку ветерана ВОВ - Геворка Абрамяна.
Десантный катер Черноморского флота получил почетное наименование в честь погибшего в Донбассе участника спецоперации, морпеха 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ЧФ, Героя России Владислава Дорохина.
Строительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. Проектом предусмотрено строительство 35 шахтных стволов и непосредственно коллектора длиной 17,5 км. Стоимость объекта – около 12 млрд рублей.
В Крыму на базе пресс-центра РИА Новости Крым стартовал новый сезон мастер-классов от SputnikPro. На фото - руководитель отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян.
Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться хаотичным обстрелам ВСУ. На фото - результат одного из них.
Несмотря на это, в городе все службы продолжают работать: люди, занятые обеспечением населения газом, водой, электроэнергией, и медики.
Кошка и собака на крыльце дома в Геническе Херсонской области.
Зимний Геническ Херсонской области. Прибрежная линия.
Город продолжает оставаться туристическим. Но, безусловно, здесь придется наводить капитальный порядок - тяжелое шалманное наследие Украины.
Закат на озере Сиваш. Фото сделано со стороны Геническа Херсонской области.
Под Судаком в пилотном режиме заработала Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае. На фото - стрит-арт на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком.
В Крыму строят Новую Евпаторию - крупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс, который возводится в районе Мойнакского озера. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки.
Юные гимнастки перед выступлением на торжественном награждении от Министерства спорта Крыма.
Юные борцы на торжественном мероприятии министерства спорта Крыма "Созвездие чемпионов"
На "Созвездии" награждали также паралимпийцев.
Заседание сессии госсовета Республики Крым в последний день февраля открылось в обновленном после ремонта сессионном зале.