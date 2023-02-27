https://crimea.ria.ru/20230227/Kakoy-segodnya-prazdnik-27-fevralya_-1117990644.html
Какой сегодня праздник: 27 февраля
Какой сегодня праздник: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Какой сегодня праздник: 27 февраля
27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России - День сил специальных операций. А еще в РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T00:00
2023-02-27T00:00
2023-02-27T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России - День сил специальных операций. А еще в этот день вышел первый в мире женский журнал.Что празднуют в РоссииСвой праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ - в Крыму их знают как "вежливых людей". Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению. Подразделения выполняют спецзадачи для защиты интересов России внутри страны и за рубежом.Дата праздника была выбрана в качестве памятной после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению.Чем дата важна для других странВсемирный день неправительственных или некоммерческих организаций учрежден по инициативе Совета государств Балтийского моря и служит напоминанием о роли организаций в защите прав и интересов граждан и поддержке стран, оказавшихся в трудных ситуациях и пострадавших от стихийных и экологических бедствий.Международный день полярного медведя актуален для России, Норвегии, Канады, Гренландии и США, где обитает основная популяция белых медведей. Этот северный хищник занесен в Международную Красную книгу. Цель Дня - привлечение внимания человечества к необходимости охраны полярных медведей.Знаменательные событияВ 1598 году по решению Земского собора правителем Русского царства был избран боярин Борис Годунов.В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин – "The Ladies' Mercury" - еженедельник "вопрос-ответ".В 1825 году в России была опубликована первая глава романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".В 1997 году эмбриолог и генетик Ян Вилмут объявил об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли. Кто родился27 февраля 1831 года родился русский художник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Ге. По его мнению, дар живописцу дан для того, "чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть дорого, но что заслоняет пошлость жизни". Самые известные картины: "Тайная вечеря", "Что есть истина?", "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе". В 1932 году на свет появились актеры, покорившие зрителей талантом, обаянием и харизмой: американка Элизабет Тейлор ("Рапсодия", "Маленькие женщины", "Клеопатра") и заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский ("Баллада о солдате", "Чистое небо", "Большая руда").Также 27 февраля родились актриса Татьяна Догилева, телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко, футболисты Сергей Семак и Динияр Билялетдинов, эстонская певица Анне Вески и другие.
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общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России - День сил специальных операций. А еще в этот день вышел первый в мире женский журнал.
Что празднуют в России
Свой праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ - в Крыму их знают как "вежливых людей". Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению. Подразделения выполняют спецзадачи для защиты интересов России внутри страны и за рубежом.
Дата праздника была выбрана в качестве памятной после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России
. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению.
Чем дата важна для других стран
Всемирный день неправительственных или некоммерческих организаций учрежден по инициативе Совета государств Балтийского моря и служит напоминанием о роли организаций в защите прав и интересов граждан и поддержке стран, оказавшихся в трудных ситуациях и пострадавших от стихийных и экологических бедствий.
Международный день полярного медведя актуален для России, Норвегии, Канады, Гренландии и США, где обитает основная популяция белых медведей. Этот северный хищник занесен в Международную Красную книгу. Цель Дня - привлечение внимания человечества к необходимости охраны полярных медведей.
Знаменательные события
В 1598 году по решению Земского собора правителем Русского царства был избран боярин Борис Годунов.
В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин – "The Ladies' Mercury" - еженедельник "вопрос-ответ".
В 1825 году в России была опубликована первая глава романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
В 1997 году эмбриолог и генетик Ян Вилмут объявил об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли.
Кто родился
27 февраля 1831 года родился русский художник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Ге. По его мнению, дар живописцу дан для того, "чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть дорого, но что заслоняет пошлость жизни". Самые известные картины: "Тайная вечеря", "Что есть истина?", "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе".
В 1932 году на свет появились актеры, покорившие зрителей талантом, обаянием и харизмой: американка Элизабет Тейлор ("Рапсодия", "Маленькие женщины", "Клеопатра") и заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский ("Баллада о солдате", "Чистое небо", "Большая руда").
Также 27 февраля родились актриса Татьяна Догилева, телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко, футболисты Сергей Семак и Динияр Билялетдинов, эстонская певица Анне Вески и другие.