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Какой сегодня праздник: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Какой сегодня праздник: 27 февраля
Какой сегодня праздник: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Какой сегодня праздник: 27 февраля
27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России - День сил специальных операций. А еще в РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России - День сил специальных операций. А еще в этот день вышел первый в мире женский журнал.Что празднуют в РоссииСвой праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ - в Крыму их знают как "вежливых людей". Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению. Подразделения выполняют спецзадачи для защиты интересов России внутри страны и за рубежом.Дата праздника была выбрана в качестве памятной после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению.Чем дата важна для других странВсемирный день неправительственных или некоммерческих организаций учрежден по инициативе Совета государств Балтийского моря и служит напоминанием о роли организаций в защите прав и интересов граждан и поддержке стран, оказавшихся в трудных ситуациях и пострадавших от стихийных и экологических бедствий.Международный день полярного медведя актуален для России, Норвегии, Канады, Гренландии и США, где обитает основная популяция белых медведей. Этот северный хищник занесен в Международную Красную книгу. Цель Дня - привлечение внимания человечества к необходимости охраны полярных медведей.Знаменательные событияВ 1598 году по решению Земского собора правителем Русского царства был избран боярин Борис Годунов.В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин – "The Ladies' Mercury" - еженедельник "вопрос-ответ".В 1825 году в России была опубликована первая глава романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".В 1997 году эмбриолог и генетик Ян Вилмут объявил об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли. Кто родился27 февраля 1831 года родился русский художник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Ге. По его мнению, дар живописцу дан для того, "чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть дорого, но что заслоняет пошлость жизни". Самые известные картины: "Тайная вечеря", "Что есть истина?", "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе". В 1932 году на свет появились актеры, покорившие зрителей талантом, обаянием и харизмой: американка Элизабет Тейлор ("Рапсодия", "Маленькие женщины", "Клеопатра") и заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский ("Баллада о солдате", "Чистое небо", "Большая руда").Также 27 февраля родились актриса Татьяна Догилева, телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко, футболисты Сергей Семак и Динияр Билялетдинов, эстонская певица Анне Вески и другие.
https://crimea.ria.ru/20210227/Vezhlivost-goroda-beret-zelenyy-simvol-Krymskoy-vesny-1116143755.html
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общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история
Какой сегодня праздник: 27 февраля

Что отмечают в России и в мире 27 февраля

00:00 27.02.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский зоопарк
Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 27 февраля мир отмечает Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций. В России - День сил специальных операций. А еще в этот день вышел первый в мире женский журнал.

Что празднуют в России

Свой праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ - в Крыму их знают как "вежливых людей". Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению. Подразделения выполняют спецзадачи для защиты интересов России внутри страны и за рубежом.
Дата праздника была выбрана в качестве памятной после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению.
Ситуация в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля 2021, 13:21Фотоленты
Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"

Чем дата важна для других стран

Всемирный день неправительственных или некоммерческих организаций учрежден по инициативе Совета государств Балтийского моря и служит напоминанием о роли организаций в защите прав и интересов граждан и поддержке стран, оказавшихся в трудных ситуациях и пострадавших от стихийных и экологических бедствий.
Международный день полярного медведя актуален для России, Норвегии, Канады, Гренландии и США, где обитает основная популяция белых медведей. Этот северный хищник занесен в Международную Красную книгу. Цель Дня - привлечение внимания человечества к необходимости охраны полярных медведей.

Знаменательные события

В 1598 году по решению Земского собора правителем Русского царства был избран боярин Борис Годунов.
В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин – "The Ladies' Mercury" - еженедельник "вопрос-ответ".
В 1825 году в России была опубликована первая глава романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
В 1997 году эмбриолог и генетик Ян Вилмут объявил об успешном эксперименте по клонированию овечки Долли.

Кто родился

27 февраля 1831 года родился русский художник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Ге. По его мнению, дар живописцу дан для того, "чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть дорого, но что заслоняет пошлость жизни". Самые известные картины: "Тайная вечеря", "Что есть истина?", "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе".
В 1932 году на свет появились актеры, покорившие зрителей талантом, обаянием и харизмой: американка Элизабет Тейлор ("Рапсодия", "Маленькие женщины", "Клеопатра") и заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский ("Баллада о солдате", "Чистое небо", "Большая руда").
Также 27 февраля родились актриса Татьяна Догилева, телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко, футболисты Сергей Семак и Динияр Билялетдинов, эстонская певица Анне Вески и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму весна: прогноз погоды на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
21:01Главные новости и заявления дня: 26 февраля
20:08Главные новости Крыма: 26 февраля
19:35На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм
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