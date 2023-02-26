https://crimea.ria.ru/20230226/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-o-zabolevshikh-i-umershikh-1127203093.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 26.02.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T10:20

2023-02-26T10:20

2023-02-26T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122 пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым выявлено 36 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз был подтвержден у 212 322 пациентов, сообщили в республиканском минздраве. В больницы были госпитализированы пять человек, за все время на лечении находились 62 997 пациентов. Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, за весь период – 204 905.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5 422 пациента.COVID-19 в СевастополеВ Севастополе за сутки диагноз подтвержден у 18 человек. От болезни умер один пациент в возрасте 83 лет, сообщили в правительстве региона. В ковидные стационары накануне были госпитализированы два человека. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 86 пациентов, из них 83 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 233 человека, выздоровели 96 198.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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