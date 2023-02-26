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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 26.02.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T10:20
2023-02-26T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122 пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым выявлено 36 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз был подтвержден у 212 322 пациентов, сообщили в республиканском минздраве. В больницы были госпитализированы пять человек, за все время на лечении находились 62 997 пациентов. Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, за весь период – 204 905.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5 422 пациента.COVID-19 в СевастополеВ Севастополе за сутки диагноз подтвержден у 18 человек. От болезни умер один пациент в возрасте 83 лет, сообщили в правительстве региона. В ковидные стационары накануне были госпитализированы два человека. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 86 пациентов, из них 83 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 233 человека, выздоровели 96 198.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

10:20 26.02.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом. От болезни умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 122 пациентов.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым выявлено 36 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз был подтвержден у 212 322 пациентов, сообщили в республиканском минздраве.
В больницы были госпитализированы пять человек, за все время на лечении находились 62 997 пациентов. Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, за весь период – 204 905.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за время пандемии в регионе скончались 5 422 пациента.

COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за сутки диагноз подтвержден у 18 человек. От болезни умер один пациент в возрасте 83 лет, сообщили в правительстве региона.
В ковидные стационары накануне были госпитализированы два человека. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 86 пациентов, из них 83 - с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 99 233 человека, выздоровели 96 198.
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