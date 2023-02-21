https://crimea.ria.ru/20230221/novinka-ot-psb-pri-zayavke-na-ipoteku-dokhod-mozhno-podtverdit-onlayn-1127114240.html

Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн

Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн

Клиенты "Промсвязьбанка" при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение теперь могут подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T09:54

2023-02-21T09:54

2023-02-21T09:54

промсвязьбанк (псб)

крым

ипотека

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125190390_161:0:1441:720_1920x0_80_0_0_15b9a94156c687eee903c417a2ccad49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Клиенты "Промсвязьбанка" при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение теперь могут подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из Социального фонда России. При этом данные о состоянии страхового счета заемщик может предоставить в банк через Госуслуги, сообщает пресс-служба банка.Принцип заключается в следующем: при формировании онлайн-заявки на ипотеку в мобильном приложении на одном из этапов клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля нужно будет дать согласие на получение сведений о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица. Таким образом, заполнение поля с информацией произойдет автоматически. Далее последует предварительное одобрение кредита, после чего заявителю останется загрузить только скан паспорта.В случае, если по каким-либо причинам банк не получит сведения о доходе и трудовой занятости клиента в онлайн-режиме, то в приложении заявитель увидит сообщение о необходимости указать подтверждающие документы. Все запрашиваемые справки и другие официальные бумаги можно загрузить в ходе оформления ипотеки, а поможет в этом простая и удобная система подсказок.Как сообщалось, объем вкладов крымчан в "Промсвязьбанк" по состоянию на конец года превысил миллиард рублей, только за месяц сумма доверенных банку средств удвоилась. При этом большинство жителей региона предпочитают прибыльные долгосрочные вклад.рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pSXMERF1wm

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, ипотека, экономика, новости