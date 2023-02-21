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Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн
Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн
Клиенты "Промсвязьбанка" при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение теперь могут подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T09:54
2023-02-21T09:54
промсвязьбанк (псб)
крым
ипотека
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Клиенты "Промсвязьбанка" при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение теперь могут подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из Социального фонда России. При этом данные о состоянии страхового счета заемщик может предоставить в банк через Госуслуги, сообщает пресс-служба банка.Принцип заключается в следующем: при формировании онлайн-заявки на ипотеку в мобильном приложении на одном из этапов клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля нужно будет дать согласие на получение сведений о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица. Таким образом, заполнение поля с информацией произойдет автоматически. Далее последует предварительное одобрение кредита, после чего заявителю останется загрузить только скан паспорта.В случае, если по каким-либо причинам банк не получит сведения о доходе и трудовой занятости клиента в онлайн-режиме, то в приложении заявитель увидит сообщение о необходимости указать подтверждающие документы. Все запрашиваемые справки и другие официальные бумаги можно загрузить в ходе оформления ипотеки, а поможет в этом простая и удобная система подсказок.Как сообщалось, объем вкладов крымчан в "Промсвязьбанк" по состоянию на конец года превысил миллиард рублей, только за месяц сумма доверенных банку средств удвоилась. При этом большинство жителей региона предпочитают прибыльные долгосрочные вклад.рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pSXMERF1wm
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промсвязьбанк (псб), крым, ипотека, экономика, новости
Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн

Клиенты ПСБ при подаче заявки на ипотеку смогут подтвердить доход через Госуслуги

09:54 21.02.2023
 
© Пресс-служба ПромсвязьбанкаПромсвязьбанк расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
Промсвязьбанк расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
© Пресс-служба Промсвязьбанка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Клиенты "Промсвязьбанка" при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение теперь могут подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из Социального фонда России. При этом данные о состоянии страхового счета заемщик может предоставить в банк через Госуслуги, сообщает пресс-служба банка.
"Так как приобретение недвижимости – это многоступенчатый поэтапный процесс, одна из наших важнейших задач – максимально упростить его для клиентов ПСБ. Теперь еще одна из процедур – подтверждение дохода и занятости – стала доступной без обращения за документами на бумаге и посещения офиса банка", – пояснила управляющий Крымским филиалом "Промсвязьбанка" Светлана Сидорова.
Принцип заключается в следующем: при формировании онлайн-заявки на ипотеку в мобильном приложении на одном из этапов клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля нужно будет дать согласие на получение сведений о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица. Таким образом, заполнение поля с информацией произойдет автоматически. Далее последует предварительное одобрение кредита, после чего заявителю останется загрузить только скан паспорта.
В случае, если по каким-либо причинам банк не получит сведения о доходе и трудовой занятости клиента в онлайн-режиме, то в приложении заявитель увидит сообщение о необходимости указать подтверждающие документы. Все запрашиваемые справки и другие официальные бумаги можно загрузить в ходе оформления ипотеки, а поможет в этом простая и удобная система подсказок.
Как сообщалось, объем вкладов крымчан в "Промсвязьбанк" по состоянию на конец года превысил миллиард рублей, только за месяц сумма доверенных банку средств удвоилась. При этом большинство жителей региона предпочитают прибыльные долгосрочные вклад.
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ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pSXMERF1wm
Промсвязьбанк (ПСБ)КрымИпотекаЭкономикаНовости
 
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