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РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле
РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле - РИА Новости Крым, 20.02.2023
РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле
РНКБ Банк (ПАО) предоставил ООО "СЗ "ДК "СКГ" кредит на сумму более 4,1 миллиарда рублей на строительство второй очереди туристическо-рекреационного комплекса... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T12:12
2023-02-20T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил ООО "СЗ "ДК "СКГ" кредит на сумму более 4,1 миллиарда рублей на строительство второй очереди туристическо-рекреационного комплекса SkySoul Resort в поселке Коктебель, сообщает банк.Финансирование предоставлено сроком на 60 месяцев. В настоящее время застройщик ведет строительство первой очереди комплекса, финансирование которого также было предоставлено РНКБ.Проект SkySoul Resort предусматривает строительство туристическо-рекреационного комплекса с торговым центром, объектами общепита, амфитеатром, SPA центром, бассейнами, тренажерным и фитнес залами, мультиигровым парком, автовокзалом и другими объектами. Общая площадь комплекса составляет 14,7 гектара.
https://crimea.ria.ru/20230215/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-kompleksa-moynako-rivera-v-krymu-1126988196.html
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РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле

РНКБ выдал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле

12:12 20.02.2023 (обновлено: 12:23 20.02.2023)
 
© Слепцов АлександрРНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле
РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле
© Слепцов Александр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил ООО "СЗ "ДК "СКГ" кредит на сумму более 4,1 миллиарда рублей на строительство второй очереди туристическо-рекреационного комплекса SkySoul Resort в поселке Коктебель, сообщает банк.
Финансирование предоставлено сроком на 60 месяцев. В настоящее время застройщик ведет строительство первой очереди комплекса, финансирование которого также было предоставлено РНКБ.
Проект SkySoul Resort предусматривает строительство туристическо-рекреационного комплекса с торговым центром, объектами общепита, амфитеатром, SPA центром, бассейнами, тренажерным и фитнес залами, мультиигровым парком, автовокзалом и другими объектами. Общая площадь комплекса составляет 14,7 гектара.
"Мы готовы обеспечивать финансирование строительных проектов, в том числе гостиничной инфраструктуры, с учетом всех требований законодательства, и рассчитываем, что предоставленные средства будут способствовать активному развитию туристической сферы Крыма", - приводится в сообщении комментарий вице-президента-директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 12:00
РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму
РНКБ (ПАО)КрымЭкономикаНовости КрымаНовостиКоктебель
 
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