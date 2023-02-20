https://crimea.ria.ru/20230220/rnkb-dal-kredit-na-41-mlrd-rubley-na-sooruzhenie-turkompleksa-v-koktebele-1127094424.html

РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле

РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле - РИА Новости Крым, 20.02.2023

РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле

РНКБ Банк (ПАО) предоставил ООО "СЗ "ДК "СКГ" кредит на сумму более 4,1 миллиарда рублей на строительство второй очереди туристическо-рекреационного комплекса... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T12:12

2023-02-20T12:12

2023-02-20T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил ООО "СЗ "ДК "СКГ" кредит на сумму более 4,1 миллиарда рублей на строительство второй очереди туристическо-рекреационного комплекса SkySoul Resort в поселке Коктебель, сообщает банк.Финансирование предоставлено сроком на 60 месяцев. В настоящее время застройщик ведет строительство первой очереди комплекса, финансирование которого также было предоставлено РНКБ.Проект SkySoul Resort предусматривает строительство туристическо-рекреационного комплекса с торговым центром, объектами общепита, амфитеатром, SPA центром, бассейнами, тренажерным и фитнес залами, мультиигровым парком, автовокзалом и другими объектами. Общая площадь комплекса составляет 14,7 гектара.

https://crimea.ria.ru/20230215/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-kompleksa-moynako-rivera-v-krymu-1126988196.html

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рнкб (пао), крым, экономика, новости крыма, новости, коктебель