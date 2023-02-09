https://crimea.ria.ru/20230209/putin-provodit-zasedanie-nablyudatelnogo-soveta-asi-translyatsiya-1126879676.html
Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Трансляция
Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Трансляция - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Трансляция
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T14:44
2023-02-09T14:44
2023-02-09T14:45
владимир путин (политик)
прямая трансляция
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
политика
общество
экономика
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Основные темы обсуждения — итоги работы АСИ в 2022 году и планы на 2023 год, включая реализацию Национальной социальной инициативы и программы по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), прямая трансляция, агентство стратегических инициатив (аси), россия, политика, общество, экономика, видео
Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Трансляция
Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
14:44 09.02.2023 (обновлено: 14:45 09.02.2023)