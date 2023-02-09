https://crimea.ria.ru/20230209/putin-provodit-zasedanie-nablyudatelnogo-soveta-asi-translyatsiya-1126879676.html

Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Трансляция

Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Трансляция - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Трансляция

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T14:44

2023-02-09T14:44

2023-02-09T14:45

владимир путин (политик)

прямая трансляция

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

политика

общество

экономика

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Основные темы обсуждения — итоги работы АСИ в 2022 году и планы на 2023 год, включая реализацию Национальной социальной инициативы и программы по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), прямая трансляция, агентство стратегических инициатив (аси), россия, политика, общество, экономика, видео