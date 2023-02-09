https://crimea.ria.ru/20230209/khroniki-spetsoperatsii-armiya-rossii-sbila-ukrainskiy-su-25-i-rakety-himars-1126883634.html

Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Су-25 и ракеты HIMARS

Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Су-25 и ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Су-25 и ракеты HIMARS

Вооруженные силы России продолжают успешное наступление. ВСУ несут потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду в... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T15:17

2023-02-09T15:17

2023-02-09T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают успешное наступление. ВСУ несут потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду в Минобороны.За минувшие сутки российская армия нанесла удар по шести складам боеприпасов ВСУ, четыре склада – уничтожены. Разгромлено 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 116 районах. Сбит самолет МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено 11 беспилотников и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений бригады территориальной обороны и механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США.На Красно-Лиманском фронте нанесено поражение подразделениям бригады территориальной обороны, механизированной, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", две гаубицы Д-20."На Донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 Paladin производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке.На Южно-Донецком направлении противник потерял свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и Д-30 и склад боеприпасов ВСУ под Угледаром. На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица "МСТА-Б" и три крупнокалиберных миномета ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" прекращен – ПригожинРоссийская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзеСколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230208/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-tsekha-vsu-s-bespilotnikami-i-dronami-kamikadze-1126858885.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии, общество, новости