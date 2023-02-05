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Крымские ученые помогут туристам выбрать профильный санаторий - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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Крымские ученые помогут туристам выбрать профильный санаторий
Крымские ученые помогут туристам выбрать профильный санаторий - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Крымские ученые помогут туристам выбрать профильный санаторий
Крымские ученые разработали приложение, благодаря которому каждый россиянин сможет выбрать себе санаторий по профилю. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T08:31
2023-02-05T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Дина Тальникова. Крымские ученые разработали приложение, благодаря которому каждый россиянин сможет выбрать себе санаторий по профилю. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Центра искусственного интеллекта КФУ им.Вернадского Марина Руденко.В помощь медикам и пациентамКроме того, в вузе готовят несколько продуктов медицинского назначения. Например, на стадии реализации в аппаратно-программном комплексе - медицинские системы, распознающие фотографии капилляров и позволяющие диагностировать и прогнозировать осложнения при заболевании сахарным диабетом. Еще одна технология разработана для поиска камней в почках по КТ-снимкам с одновременным изучением их структуры, что даст возможность хирургам корректнее провести операцию и точнее выбрать воздействие. Приложения будет полезно как медучруждениям, так и частным пользователям, отмечают ученые.На кафедре психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского в помощь реабилитации детей, страдающих ДЦП и аутизмом, также разрабатывают научные ноу-хау. Ученые работают по программам, которые финансирует Российский научный фонд и занимаются двумя основными проблемами.Суть метода в том, что, когда ребенок представляет себе движение руки, рукавичка раскрывается. Таким образом дети обучаются лучше управлять своим телом.Ученые - для людейКФУ является научной и инновационной платформой для развития пяти стратегических отраслей экономики Крыма - сельского хозяйства, санаторно-курортной реабилитации, биотехнологий и цифровизации, а также культурного наполнения полуострова. В приоритете – польза для региона, так что в задачу крымских ученых входит повышение эффективности данных отраслей за счет внедрения современных технологий - цифровых, генетических и биотехнологих.Для этого вузу выделены гранты в размере 426 миллионов рублей по программе господдержки "Приоритет 2030". Всего по стране получателями специальной части гранта программы стали 46 университетов из 22 регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:КФУ получит более 400 млн на "умные" технологии для экономики КрымаАксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущегоКрымские вузы готовы поделиться авторским ПО
https://crimea.ria.ru/20230202/iskusstvennyy-intellekt-mozhet-povzroslet---eksperty-1126734261.html
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крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, здоровье, общество, марина руденко, владимир павленко
Крымские ученые помогут туристам выбрать профильный санаторий

Ученые из Крыма разрабатывают инновационные приложения для здоровья россиян

08:31 05.02.2023 (обновлено: 11:09 05.02.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоселок Новый Свет в Крыму
Поселок Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Дина Тальникова. Крымские ученые разработали приложение, благодаря которому каждый россиянин сможет выбрать себе санаторий по профилю. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Центра искусственного интеллекта КФУ им.Вернадского Марина Руденко.
"Специальное приложение создано для развития санаторно-курортной сферы и популяризации крымских здравниц и санаториев. Программа будет подбирать для потенциальных отдыхающих не только конкретные оздоровительные учреждения на основании их самочувствия и заболевания, но даже подходящее время года, длительность курортного лечения и виды санаторно-курортной реабилитации", - рассказала она.

В помощь медикам и пациентам

Кроме того, в вузе готовят несколько продуктов медицинского назначения. Например, на стадии реализации в аппаратно-программном комплексе - медицинские системы, распознающие фотографии капилляров и позволяющие диагностировать и прогнозировать осложнения при заболевании сахарным диабетом. Еще одна технология разработана для поиска камней в почках по КТ-снимкам с одновременным изучением их структуры, что даст возможность хирургам корректнее провести операцию и точнее выбрать воздействие. Приложения будет полезно как медучруждениям, так и частным пользователям, отмечают ученые.
На кафедре психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского в помощь реабилитации детей, страдающих ДЦП и аутизмом, также разрабатывают научные ноу-хау. Ученые работают по программам, которые финансирует Российский научный фонд и занимаются двумя основными проблемами.
"Для детей с аутизмом разработана программа биологической обратной связи, где в качестве сигнала на мониторе возникает улыбка. Если по нашей просьбе у ребенка получается представить себе улыбку, это отражается на энцефалограмме и компьютер улыбается ему в ответ. И вторая проблема, мы обучаем детей с ДЦП управлять кистью руки с помощью специальной нейроварежки", - рассказал заведующий кафедрой психологии и психофизиологии КФУ им.Вернадского Владимир Павленко.
Суть метода в том, что, когда ребенок представляет себе движение руки, рукавичка раскрывается. Таким образом дети обучаются лучше управлять своим телом.
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Ученые - для людей

КФУ является научной и инновационной платформой для развития пяти стратегических отраслей экономики Крыма - сельского хозяйства, санаторно-курортной реабилитации, биотехнологий и цифровизации, а также культурного наполнения полуострова. В приоритете – польза для региона, так что в задачу крымских ученых входит повышение эффективности данных отраслей за счет внедрения современных технологий - цифровых, генетических и биотехнологих.
Для этого вузу выделены гранты в размере 426 миллионов рублей по программе господдержки "Приоритет 2030". Всего по стране получателями специальной части гранта программы стали 46 университетов из 22 регионов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаКФУ (Крымский федеральный университет)Наука и технологииЗдоровьеОбществоМарина РуденкоВладимир Павленко
 
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