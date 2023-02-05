https://crimea.ria.ru/20230205/krymskie-uchenye-pomogut-turistam-vybrat-profilnyy-sanatoriy-1126751985.html

Крымские ученые помогут туристам выбрать профильный санаторий

Крымские ученые помогут туристам выбрать профильный санаторий - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Крымские ученые помогут туристам выбрать профильный санаторий

Крымские ученые разработали приложение, благодаря которому каждый россиянин сможет выбрать себе санаторий по профилю. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T08:31

2023-02-05T08:31

2023-02-05T11:09

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наука и технологии

здоровье

общество

марина руденко

владимир павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Дина Тальникова. Крымские ученые разработали приложение, благодаря которому каждый россиянин сможет выбрать себе санаторий по профилю. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Центра искусственного интеллекта КФУ им.Вернадского Марина Руденко.В помощь медикам и пациентамКроме того, в вузе готовят несколько продуктов медицинского назначения. Например, на стадии реализации в аппаратно-программном комплексе - медицинские системы, распознающие фотографии капилляров и позволяющие диагностировать и прогнозировать осложнения при заболевании сахарным диабетом. Еще одна технология разработана для поиска камней в почках по КТ-снимкам с одновременным изучением их структуры, что даст возможность хирургам корректнее провести операцию и точнее выбрать воздействие. Приложения будет полезно как медучруждениям, так и частным пользователям, отмечают ученые.На кафедре психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского в помощь реабилитации детей, страдающих ДЦП и аутизмом, также разрабатывают научные ноу-хау. Ученые работают по программам, которые финансирует Российский научный фонд и занимаются двумя основными проблемами.Суть метода в том, что, когда ребенок представляет себе движение руки, рукавичка раскрывается. Таким образом дети обучаются лучше управлять своим телом.Ученые - для людейКФУ является научной и инновационной платформой для развития пяти стратегических отраслей экономики Крыма - сельского хозяйства, санаторно-курортной реабилитации, биотехнологий и цифровизации, а также культурного наполнения полуострова. В приоритете – польза для региона, так что в задачу крымских ученых входит повышение эффективности данных отраслей за счет внедрения современных технологий - цифровых, генетических и биотехнологих.Для этого вузу выделены гранты в размере 426 миллионов рублей по программе господдержки "Приоритет 2030". Всего по стране получателями специальной части гранта программы стали 46 университетов из 22 регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:КФУ получит более 400 млн на "умные" технологии для экономики КрымаАксенов обозначил приоритетные направления в образовании будущегоКрымские вузы готовы поделиться авторским ПО

https://crimea.ria.ru/20230202/iskusstvennyy-intellekt-mozhet-povzroslet---eksperty-1126734261.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, здоровье, общество, марина руденко, владимир павленко