https://crimea.ria.ru/20230116/Kakoy-segodnya-prazdnik-16-yanvarya_-1117854527.html

Какой сегодня праздник: 16 января

Какой сегодня праздник: 16 января - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Какой сегодня праздник: 16 января

В четверг 16 января меломаны всего мира поют, танцуют и отмечают День "The Beatles", в США празднуют День свободы вероисповедания, а в Таиланде поздравляют... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-16T00:00

2023-01-16T00:00

2023-01-15T12:06

общество

новости

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0f/1119154266_0:77:864:563_1920x0_80_0_0_0a2abaa503e7274bea8d50c5a2eac278.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В четверг 16 января меломаны всего мира поют, танцуют и отмечают День "The Beatles", в США празднуют День свободы вероисповедания, а в Таиланде поздравляют учителей. Также в этот день состоялось венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Грозного.Что празднуют в миреВсемирный день Битлз с удовольствием и размахом отмечают фанаты легендарной ливерпульской четверки. Это единственная в мире группа, которая удостоилась собственного праздника – его утвердили в 2001 году решением ЮНЕСКО. Нетленные хиты группы: "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be" знает почти весь мир.Свой профессиональный праздник - День ледовара – справляют заливальщики льда и сотрудники больших спортивных арен и катков. Дата события приурочена ко дню рождения американского инженера Фрэнка Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках.А в США празднуют День свободы вероисповедания. Это право американцы получили с принятием "Билля о правах" в 1791 году. Праздник установил в 2003 году президент Джордж Буш-младший, заявивший, что право на религиозную веру "является правом, которым должен обладать каждый человек".Тайцы поздравляют работников сферы образования – учителей. Праздник был учрежден по инициативе премьер-министра Таиланда Пибулсонгкрама в 1956 году. Человек со сложной фамилией также являлся почетным председателем Совета директоров учительского комитета и считал, что у учителей должен быть праздничный день.Знаменательные событияВ 1547 году состоялось венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана Грозного.В 1724 году император Петр I запретил сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных.В 1920 году в США вступил в силу "сухой закон", который лишал лицензий на бизнес всех виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным.В 1943 году в СССР были установлены воинские звания высшего командного состава: маршал авиации, маршал артиллерии, маршал бронетанковых войск.Кто родился112 лет назад, в 1908 году родился советский писатель и киносценарист Павел Нилин. Свою первую книгу "Человек идет в гору. Очерки обыкновенной жизни" писатель посвятил жителям Донбасса. Книга вышла в 1936 году, по ней сняли фильм "Большая жизнь". Известны очерки и рассказы Нилина о жизни солдат на фронте – во время ВОВ он был военкором. А в 1950-60 годах написал повести "Испытательный срок" и "Жестокость".86 лет со дня рождения актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового. Энергичный и аристократичный, Лановой стал известен благодаря роли капитана Грея в "Алых парусах". Успех он закрепил, играя Анатоля Курагина в фильме "Война и мир". Зрители знают актера также по лентам: "Анна Каренина", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны".Также 16 января родились французский актер Ришар Боренже, американский боксер Рой Джонс, бразильская актриса Даниела Эскобар, британская фотомодель Кейт Мосс и другие.

https://crimea.ria.ru/20220612/v-kerchi-otkryli-pamyatnik-vasiliyu-lanovomu-1123522620.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты