https://crimea.ria.ru/20230102/top-5-multfilmov-na-novogodnie-kanikuly--sovety-kinokritika-1125683934.html
Топ-5 мультфильмов на новогодние каникулы — советы кинокритика
Топ-5 мультфильмов на новогодние каникулы — советы кинокритика - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Топ-5 мультфильмов на новогодние каникулы — советы кинокритика
Зимние каникулы можно провести в путешествиях, в подвижных играх с детьми на улице, а еще за просмотром хорошего кино и мультфильмов. Последние могут быть... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T18:18
2023-01-02T18:18
2023-01-02T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зимние каникулы можно провести в путешествиях, в подвижных играх с детьми на улице, а еще за просмотром хорошего кино и мультфильмов. Последние могут быть интересны не только малышам, но и взрослым. Советы на этот счет читателям РИА Новости Крым дал кинокритик и киновед Андрей Дементьев.По сюжету, главный герой, Джо Гарднер — школьный учитель музыки, который всегда мечтал играть джаз, и, наконец, исполнил свою мечту. От радости он совсем не смотрит под ноги и проваливается в люк. Пока Джо лежит в коме, его душа попадает на тот свет, где ей предстоит пройти множество испытаний, прежде чем вернуться к жизни."Морских чудовищ" поставил режиссер и сценарист "Моаны" и "Города героев" Крис Уильямс. На этот раз он отправляет зрителей в очередное анимационное путешествие, где отважный охотник на чудовищ Джейкоб Холланд бороздит просторы океана в поисках опасных монстров.Еще три рекомендованных кинокритиком мультфильма давно известны зрителю и входят в число "вечнозеленых" картин, которые можно пересматривать много раз и всегда с удовольствием. Речь идет о полнометражных мультиках "Рататуй", "Валли" и "Вверх".
https://crimea.ria.ru/20230101/afisha-novogodnikh-predstavleniy-dlya-detey-v-teatrakh-simferopolya-1126012673.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
общество, совет эксперта, культура, новый год 2023
Топ-5 мультфильмов на новогодние каникулы — советы кинокритика
Киновед Дементьев назвал пять мультфильмов, которые нужно посмотреть на зимних каникулах
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зимние каникулы можно провести в путешествиях, в подвижных играх с детьми на улице, а еще за просмотром хорошего кино и мультфильмов. Последние могут быть интересны не только малышам, но и взрослым. Советы на этот счет читателям РИА Новости Крым дал кинокритик и киновед Андрей Дементьев.
"Если кто-то захочет развлечься, рекомендую полнометражный мультфильм "Душа" 2020 года — это мультипликация по виду, а на самом деле высокохудожественный фильм, развлечение, но очень глубокое", - советует кинокритик.
По сюжету, главный герой, Джо Гарднер — школьный учитель музыки, который всегда мечтал играть джаз, и, наконец, исполнил свою мечту. От радости он совсем не смотрит под ноги и проваливается в люк. Пока Джо лежит в коме, его душа попадает на тот свет, где ей предстоит пройти множество испытаний, прежде чем вернуться к жизни.
"Второй замечательный мультфильм — "Морские чудовища", 2022 года, совершенно великолепный, красивый и с хорошим содержанием. Его также следует включить в список, обязательный к просмотру с детьми", — рекомендует эксперт.
"Морских чудовищ" поставил режиссер и сценарист "Моаны" и "Города героев" Крис Уильямс. На этот раз он отправляет зрителей в очередное анимационное путешествие, где отважный охотник на чудовищ Джейкоб Холланд бороздит просторы океана в поисках опасных монстров.
Еще три рекомендованных кинокритиком мультфильма давно известны зрителю и входят в число "вечнозеленых" картин, которые можно пересматривать много раз и всегда с удовольствием. Речь идет о полнометражных мультиках "Рататуй", "Валли" и "Вверх".