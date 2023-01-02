https://crimea.ria.ru/20230102/top-5-multfilmov-na-novogodnie-kanikuly--sovety-kinokritika-1125683934.html

Топ-5 мультфильмов на новогодние каникулы — советы кинокритика

Топ-5 мультфильмов на новогодние каникулы — советы кинокритика - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Топ-5 мультфильмов на новогодние каникулы — советы кинокритика

Зимние каникулы можно провести в путешествиях, в подвижных играх с детьми на улице, а еще за просмотром хорошего кино и мультфильмов. Последние могут быть... РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T18:18

2023-01-02T18:18

2023-01-02T18:18

общество

совет эксперта

культура

новый год 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/62/1108606242_0:0:2818:1586_1920x0_80_0_0_8ee44d490444319c63ca0044ccf9572d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зимние каникулы можно провести в путешествиях, в подвижных играх с детьми на улице, а еще за просмотром хорошего кино и мультфильмов. Последние могут быть интересны не только малышам, но и взрослым. Советы на этот счет читателям РИА Новости Крым дал кинокритик и киновед Андрей Дементьев.По сюжету, главный герой, Джо Гарднер — школьный учитель музыки, который всегда мечтал играть джаз, и, наконец, исполнил свою мечту. От радости он совсем не смотрит под ноги и проваливается в люк. Пока Джо лежит в коме, его душа попадает на тот свет, где ей предстоит пройти множество испытаний, прежде чем вернуться к жизни."Морских чудовищ" поставил режиссер и сценарист "Моаны" и "Города героев" Крис Уильямс. На этот раз он отправляет зрителей в очередное анимационное путешествие, где отважный охотник на чудовищ Джейкоб Холланд бороздит просторы океана в поисках опасных монстров.Еще три рекомендованных кинокритиком мультфильма давно известны зрителю и входят в число "вечнозеленых" картин, которые можно пересматривать много раз и всегда с удовольствием. Речь идет о полнометражных мультиках "Рататуй", "Валли" и "Вверх".

https://crimea.ria.ru/20230101/afisha-novogodnikh-predstavleniy-dlya-detey-v-teatrakh-simferopolya-1126012673.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

общество, совет эксперта, культура, новый год 2023