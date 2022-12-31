https://crimea.ria.ru/20221231/putin-obratilsya-k-rossiyanam-iz-shtaba-yuzhnogo-voennogo-okruga-1126227780.html

Путин обратился к россиянам из штаба Южного военного округа

Путин обратился к россиянам из штаба Южного военного округа - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Путин обратился к россиянам из штаба Южного военного округа

Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, однако не традиционно на фоне Кремля, а в окружении участников спецоперации на Украине. РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T17:33

2022-12-31T17:33

2022-12-31T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, однако не традиционно на фоне Кремля, а в окружении участников спецоперации на Украине."Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции", — сказал президент.Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Сейчас, по словам президента, они уже говорят об этом открыто, а украинцев используют для раскола и ослабления нашей страны."Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", — заявил Путин.Российский лидер поблагодарил всех участников спецоперации за силу духа и отвагу, а также выразил уверенность, что наша страна преодолеет все трудности, останется великой и независимой державой.Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, новогоднее обращение записывалось в штабе Южного военного округа.

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владимир путин (политик), общество, сво, новый год 2023, россия, новости