https://crimea.ria.ru/20221229/vlasti-ukrainy-ustroili-psikhologicheskuyu-ataku-na-krymchan--mid-rf-1126190714.html
Власти Украины устроили психологическую атаку на крымчан – МИД РФ
Власти Украины устроили психологическую атаку на крымчан – МИД РФ - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Власти Украины устроили психологическую атаку на крымчан – МИД РФ
Угрозы киевского режима "разной степени абсурдности и опасности" захватить Крым и "вернуть" его в состав Украины являются массированной психологической атакой... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T12:20
2022-12-29T12:20
2022-12-29T12:20
крым
россия
сво
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
владимир зеленский (президент украины)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125299558_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_77f130ad545cadca7b30cf4b43d488fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Угрозы киевского режима "разной степени абсурдности и опасности" захватить Крым и "вернуть" его в состав Украины являются массированной психологической атакой на жителей полуострова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, "это, наверное, было бы смешно, если бы не было цинично".Представитель МИД отметила, что поведение Киева и стран Запада свидетельствует о "безусловной необходимости выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины", о чем неоднократно говорило российское руководство.Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Игорь Буданов заявил, что киевский режим планирует "возвращать" Крым "силовым и дипломатическим путем". При этом, по его словам, украинские войска намерены зайти на полуостров "с оружием в руках".До этого экс-командующий воздушно-десантных войск Украины Михаил Забродский в интервью журналу The Economist заявил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году.Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью зарубежным СМИ заявил, что "поедет в Крым, когда будет тепло", поскольку он "очень хочет увидеть море". А советник главы его офиса Михаил Подоляк пообещал, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ. В МИД РФ в свою очередь заверили, что все угрозы полуострову и другим российским регионам со стороны Киева будут устранены в ходе специальной военной операции.
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125299558_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_00df5826b166589e8bed595a0de7423f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, россия, сво, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, владимир зеленский (президент украины), дмитрий песков
Власти Украины устроили психологическую атаку на крымчан – МИД РФ
Захарова: киевский режим устроил массированную психологическую атаку на крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Угрозы киевского режима "разной степени абсурдности и опасности" захватить Крым и "вернуть" его в состав Украины являются массированной психологической атакой на жителей полуострова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Украинские власти не отпускают эти жуткие, страшные измышления в отношении Крыма. Из Киева периодически звучат заявления разной степени абсурдности и опасности: то собираются, как они говорят, "освобождать" полуостров военной силой, то каким-то неведомым гибридным путем его захватывать, то мечтают о черноморских рапанах, то хотят приехать в Крым летом на отдых. То есть идет массированная эшелонированная психологическая атака на людей", – сказала дипломат на брифинге в четверг.
По словам Захаровой, "это, наверное, было бы смешно, если бы не было цинично".
Представитель МИД отметила, что поведение Киева и стран Запада свидетельствует о "безусловной необходимости выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины", о чем неоднократно говорило российское руководство.
Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Игорь Буданов заявил, что киевский режим планирует "возвращать" Крым "силовым и дипломатическим путем". При этом, по его словам, украинские войска намерены зайти на полуостров "с оружием в руках".
До этого экс-командующий воздушно-десантных войск Украины Михаил Забродский в интервью журналу The Economist заявил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году.
Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью зарубежным СМИ заявил, что "поедет в Крым, когда будет тепло", поскольку он "очень хочет увидеть море". А советник главы его офиса Михаил Подоляк пообещал, что "через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ. В МИД РФ в свою очередь заверили, что все угрозы полуострову и другим российским регионам со стороны Киева будут устранены в ходе специальной военной операции.