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Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался один человек. Уровень заболеваемости остался на уровне... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T11:19
2022-12-27T11:19
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здравоохранение в крыму и севастополе
севастополь
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коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался один человек. Уровень заболеваемости остался на уровне прошлых суток.Ситуация с коронавирусом в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 623 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.Ситуация с коронавирусом в СевастополеВ городе подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 85 лет.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 151 человек, выздоровели 94 343.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппомПочему закладывает нос: врач назвал необычную причинуПочему нельзя мыть голову при температуре
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, общество, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая COVID-19, скончался один человек

11:19 27.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице
Лечение Covid-19 в больнице - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался один человек. Уровень заболеваемости остался на уровне прошлых суток.
Ситуация с коронавирусом в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 623 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 624 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 63 человека, за весь период – 203 250", - сообщили в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе
В городе подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 85 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 53 пациента, из них 41 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 151 человек, выздоровели 94 343.
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