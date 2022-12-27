https://crimea.ria.ru/20221227/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1126149255.html

Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался один человек. Уровень заболеваемости остался на уровне... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T11:19

2022-12-27T11:19

2022-12-27T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался один человек. Уровень заболеваемости остался на уровне прошлых суток.Ситуация с коронавирусом в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 623 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.Ситуация с коронавирусом в СевастополеВ городе подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 85 лет.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 151 человек, выздоровели 94 343.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппомПочему закладывает нос: врач назвал необычную причинуПочему нельзя мыть голову при температуре

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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