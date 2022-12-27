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Как работает Керченская паромная переправа 27 декабря

Как работает Керченская паромная переправа 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Как работает Керченская паромная переправа 27 декабря

Керченская паромная переправа с момента запуска перевезла более 38,7 тысяч автотранспортных средств и свыше 53,7 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T09:56

2022-12-27T09:56

2022-12-27T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа с момента запуска перевезла более 38,7 тысяч автотранспортных средств и свыше 53,7 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 53 716 пассажиров, 38 714 единиц автотранспорта и 4 347 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 1 273 рейса", - проинформировали в ведомстве.Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, ветер южный 6-11 м/с, вечером порывы до 14 м/с, во второй половине дня небольшой дождь. Видимость хорошая, утром дымка 2-4 км, волна 20-70 см. Температура воздуха +8…10 градусов, воды в море +6…7", - заключили в Минтрансе.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиМинтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в КрымХуснуллин оценил надежность Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20221214/slozhnaya-logistika-zhdat-li-rosta-tsen-i-ischeznoveniya-tovarov-v-krymu-1125891021.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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