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В отделениях "Почты Крыма" можно будет снять деньги с банковской карты
В отделениях "Почты Крыма" можно будет снять деньги с банковской карты - РИА Новости Крым, 13.12.2022
В отделениях "Почты Крыма" можно будет снять деньги с банковской карты
Жители сельских поселений Крыма смогут снимать наличные с банковских карт в почтовых отделениях. Об этом во время заседания экономического совета во вторник... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T16:49
2022-12-13T16:49
2022-12-13T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Жители сельских поселений Крыма смогут снимать наличные с банковских карт в почтовых отделениях. Об этом во время заседания экономического совета во вторник сообщил глава комитета Госсовета РК по информполитике, информационным технологиям и связи Иван Манучаров.Для этого отделения оборудуют pos-терминалами для приема оплаты банковскими картами.В свою очередь директор "Почты Крыма" Елена Принь пояснила, что выдача наличных будет происходить после совершения покупки. Это необходимо, чтобы идентифицировать карту в системе и установить наличие средств на ней."Лимит на одну операцию составит 5 тысяч рублей", – отметила Принь.Руководитель отметила, что до конца декабря в Симферополе будет организовано пилотное рабочее. Эксперимент продлится до 20 января, и позволит отладить работу программного обеспечения. К 24 февраля банк должен определить перечень почтовых отделений, где будут установлены терминалы. В феврале-марте пилотный проект будет расширен до 20-30 отделений.Читайте также:В селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – властиАксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах КрымаРегионы получат дополнительные средства на социалку и инфраструктуру
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крым, новости крыма, новости, общество
В отделениях "Почты Крыма" можно будет снять деньги с банковской карты
В селах и деревнях Крыма наличные с карты можно будет снять в почтовых отделениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Жители сельских поселений Крыма смогут снимать наличные с банковских карт в почтовых отделениях. Об этом во время заседания экономического совета во вторник сообщил глава комитета Госсовета РК по информполитике, информационным технологиям и связи Иван Манучаров.
Для этого отделения оборудуют pos-терминалами для приема оплаты банковскими картами.
"До последнего времени оплату в отделениях связи принимали только в наличном виде. При этом во многих селах нет терминалов, и чтобы снять деньги с карты даже на оплату коммунальных услуг, людям приходилось выезжать в другие населенные пункты", – пояснил Манучаров. Установка терминалов позволит не только оплачивать коммунальные платежи, но и обналичивать средства, добавил он.
В свою очередь директор "Почты Крыма" Елена Принь пояснила, что выдача наличных будет происходить после совершения покупки. Это необходимо, чтобы идентифицировать карту в системе и установить наличие средств на ней.
"Лимит на одну операцию составит 5 тысяч рублей", – отметила Принь.
Руководитель отметила, что до конца декабря в Симферополе будет организовано пилотное рабочее. Эксперимент продлится до 20 января, и позволит отладить работу программного обеспечения. К 24 февраля банк должен определить перечень почтовых отделений, где будут установлены терминалы. В феврале-марте пилотный проект будет расширен до 20-30 отделений.