https://crimea.ria.ru/20221209/Kakoy-segodnya-prazdnik-9-dekabrya_-1117725889.html

Какой сегодня праздник: 9 декабря

Какой сегодня праздник: 9 декабря - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Какой сегодня праздник: 9 декабря

Этот день во всем мире объявлен Международным Днем борьбы с коррупцией, в России сегодня чествуют героев Отечества, а еще поздравляют с профессиональным... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Этот день во всем мире объявлен Международным Днем борьбы с коррупцией, в России сегодня чествуют героев Отечества, а еще поздравляют с профессиональным праздником грузчиков. Также дата считается днем рождения компьютерной мыши и роликовых коньков. Именинники дня - российский журналист Анатолий Вассерман и американский актер Джон Малкович.Что празднуют в миреВо всем мире сегодня отмечают очень серьезный праздник - Международный день борьбы с коррупцией. День очень нужный. Вот и во Всемирном банке это подтверждают, заявляя, что размер всех взяток во всем мире оценивается примерно в триллион долларов. Это так много, что, если считать с момент рождения Христа, можно тратить по миллиону долларов каждый день. Причем, к этому моменту вы бы потратили чуть больше 70% этой суммы. Остатков вам бы хватило еще на тысячу лет."...Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы", - такая запись значилась в пояснительной записке к документу, которым в 2007 году Госдума РФ установила День Героев Отечества. Кстати, общее число присвоений звания Героя Российской Федерации составляет 1218 человек, из них 525 — посмертно.Сегодня поздравляем с праздником Дмитрия Нагиева, Бреда Питта и Диму Билана. Нет, сегодня не День актера, а День грузчика. Просто перечисленные знаменитости начинали свой трудовой путь именно грузчиками. Вот такие перспективы открывает эта скромная, но нужная профессия.Знаменательные даты9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал свою модель роликовых коньков со стальными шарикоподшипниками в колесах. В 1902 году в его родном городе был открыт первый роллердром, на котором присутствовало 7 тыс. человек.Деревянный куб на колесиках с одной кнопкой - именно так выглядела самая первая компьютерная мышка, которую 9 декабря 1968 года представил изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско. Кстати, заказчиком изобретения было НАСА, которое искало способ упростить работу с вычислительными системами. Но результат работ их не устроил, поскольку с мышью невозможно работать в невесомости.Кто родился в этот деньВ 1842 году на свет появился русский анархист, географ и историк Петр Кропоткин. Главным вкладом Кропоткина в науку считают создание атласа горной Азии. В 1917 году анархист отказался от предложения Александра Керенского стать министром, а также от всех других привилегий.Российский журналист и эрудит Анатолий Вассерман сегодня празднует свой юбилей - семидесятилетие. Знаменитые жилеты Вассермана имеют 27 никогда не пустующих карманов. В них обычно находятся ручки, блокноты, удостоверения, подзорная труба, набор отверток, складной зонтик и многое другое. Общий вес содержимого достигает 7 кг.Всего на год младше Вассермана американский актер, лауреат премии "Эмми", а также номинант на "Оскар", "Тони" и "Золотой глобус" Джон Малкович, который тоже сегодня именинник. Сначала Малкович чуть не стал егерем, потом работал водителем школьного автобуса, маляром, продавал яичные рулеты, а также трудился в магазине канцтоваров. А теперь он не только знаменитый актер, но и модельер.Также в этот день родились американский актер, лауреат премий "Оскар" Кирк Дуглас, Народная артистка России, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, Российская актриса и телеведущая, участница и хореограф шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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