https://crimea.ria.ru/20221205/v-ponedelnik-v-krymu-bez-vody-pyat-munitsipalitetov-1125682786.html

В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов

В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов - РИА Новости Крым, 05.12.2022

В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов

Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в Симферопольском районе и других муниципалитетах Крыма в понедельник останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T09:34

2022-12-05T09:34

2022-12-05T09:34

вода в крыму

безопасность республики крым и севастополя

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в Симферопольском районе и других муниципалитетах Крыма в понедельник останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферопольском селе Мирное ориентировочно до 15 часов без воды останутся улицы Егоровская, Тихая, Северная, Согласия, Независимости, Скифская, Белова и в одноименный переулок.В Феодосии до пяти часов вечера отключение по ул. Назарова, 80, 82, 84. Силами местного филиала "Воды Крыма" организован подвоз питьевой воды.В Алуште в первой половине дня без воды Генуэзский тупик, 2, 4, 5, 6, улица Урицкого, 2.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал также об отключениях по ряду адресов в Белогорском районе и в Евпатории.

https://crimea.ria.ru/20221204/simferopol-i-belogorskiy-rayon-na-den-ostanutsya-bez-sveta--adresa-1125670247.html

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2022

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вода в крыму, безопасность республики крым и севастополя, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество