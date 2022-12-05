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В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов
В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов - РИА Новости Крым, 05.12.2022
В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов
Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в Симферопольском районе и других муниципалитетах Крыма в понедельник останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T09:34
2022-12-05T09:34
вода в крыму
безопасность республики крым и севастополя
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в Симферопольском районе и других муниципалитетах Крыма в понедельник останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферопольском селе Мирное ориентировочно до 15 часов без воды останутся улицы Егоровская, Тихая, Северная, Согласия, Независимости, Скифская, Белова и в одноименный переулок.В Феодосии до пяти часов вечера отключение по ул. Назарова, 80, 82, 84. Силами местного филиала "Воды Крыма" организован подвоз питьевой воды.В Алуште в первой половине дня без воды Генуэзский тупик, 2, 4, 5, 6, улица Урицкого, 2.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал также об отключениях по ряду адресов в Белогорском районе и в Евпатории.
https://crimea.ria.ru/20221204/simferopol-i-belogorskiy-rayon-na-den-ostanutsya-bez-sveta--adresa-1125670247.html
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вода в крыму, безопасность республики крым и севастополя, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов

Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в пяти муниципалитетах Крыма без воды

09:34 05.12.2022
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в Симферопольском районе и других муниципалитетах Крыма в понедельник останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферопольском селе Мирное ориентировочно до 15 часов без воды останутся улицы Егоровская, Тихая, Северная, Согласия, Независимости, Скифская, Белова и в одноименный переулок.
В Феодосии до пяти часов вечера отключение по ул. Назарова, 80, 82, 84. Силами местного филиала "Воды Крыма" организован подвоз питьевой воды.
В Алуште в первой половине дня без воды Генуэзский тупик, 2, 4, 5, 6, улица Урицкого, 2.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал также об отключениях по ряду адресов в Белогорском районе и в Евпатории.
Уличное освещение - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 10:14
Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса
 
Вода в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
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