https://crimea.ria.ru/20221205/v-ponedelnik-v-krymu-bez-vody-pyat-munitsipalitetov-1125682786.html
В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов
В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов - РИА Новости Крым, 05.12.2022
В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов
Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в Симферопольском районе и других муниципалитетах Крыма в понедельник останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T09:34
2022-12-05T09:34
2022-12-05T09:34
вода в крыму
безопасность республики крым и севастополя
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076593_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_4137aa1db8210f7ff3e6008cdb635d49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в Симферопольском районе и других муниципалитетах Крыма в понедельник останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферопольском селе Мирное ориентировочно до 15 часов без воды останутся улицы Егоровская, Тихая, Северная, Согласия, Независимости, Скифская, Белова и в одноименный переулок.В Феодосии до пяти часов вечера отключение по ул. Назарова, 80, 82, 84. Силами местного филиала "Воды Крыма" организован подвоз питьевой воды.В Алуште в первой половине дня без воды Генуэзский тупик, 2, 4, 5, 6, улица Урицкого, 2.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал также об отключениях по ряду адресов в Белогорском районе и в Евпатории.
https://crimea.ria.ru/20221204/simferopol-i-belogorskiy-rayon-na-den-ostanutsya-bez-sveta--adresa-1125670247.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076593_146:0:1586:1080_1920x0_80_0_0_4fa5520a7c8e1fcb1f0f9b763ae2a997.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, безопасность республики крым и севастополя, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов
Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в пяти муниципалитетах Крыма без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов на сетях часть абонентов в Симферопольском районе и других муниципалитетах Крыма в понедельник останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферопольском селе Мирное ориентировочно до 15 часов без воды останутся улицы Егоровская, Тихая, Северная, Согласия, Независимости, Скифская, Белова и в одноименный переулок.
В Феодосии до пяти часов вечера отключение по ул. Назарова, 80, 82, 84. Силами местного филиала "Воды Крыма" организован подвоз питьевой воды.
В Алуште в первой половине дня без воды Генуэзский тупик, 2, 4, 5, 6, улица Урицкого, 2.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал также об отключениях по ряду адресов в Белогорском районе и в Евпатории.