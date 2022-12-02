https://crimea.ria.ru/20221202/v-krymu-oblachno-i-mestami-dozhdi-1125640932.html

В Крыму облачно и местами дожди

В Крыму облачно и местами дожди - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В Крыму облачно и местами дожди

Второй день зимы на полуострове будет облачным, местами возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T00:01

2022-12-02T00:01

2022-12-02T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Второй день зимы на полуострове будет облачным, местами возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +7...9.В Севастополе также облачно, временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем до 12 градусов тепла.В Ялте и Алуште облачно с короткими дождями. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем +9...11 градусов.В Евпатории облачно с риском кратковременных осадков. Ночью до +5, днем до 9 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, возможны дожди. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем +8...10.В Феодосии также ожидается облачная погода и дожди. Ночью до +7 градусов, днем воздух прогреется до +10.

https://crimea.ria.ru/20221130/zhdat-li-krymchanam-snega-i-ledyanogo-dozhdya-v-nachale-dekabrya--ekspert-1125623182.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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