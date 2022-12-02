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В Крыму облачно и местами дожди
В Крыму облачно и местами дожди - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Крыму облачно и местами дожди
Второй день зимы на полуострове будет облачным, местами возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T00:01
2022-12-02T00:01
2022-12-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Второй день зимы на полуострове будет облачным, местами возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +7...9.В Севастополе также облачно, временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем до 12 градусов тепла.В Ялте и Алуште облачно с короткими дождями. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем +9...11 градусов.В Евпатории облачно с риском кратковременных осадков. Ночью до +5, днем до 9 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, возможны дожди. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем +8...10.В Феодосии также ожидается облачная погода и дожди. Ночью до +7 градусов, днем воздух прогреется до +10.
https://crimea.ria.ru/20221130/zhdat-li-krymchanam-snega-i-ledyanogo-dozhdya-v-nachale-dekabrya--ekspert-1125623182.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
В Крыму облачно и местами дожди
Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 2 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Второй день зимы на полуострове будет облачным, местами возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…6; днем +6…9, на южном побережье до +11", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +7...9.
В Севастополе также облачно, временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем до 12 градусов тепла.
В Ялте и Алуште облачно с короткими дождями. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем +9...11 градусов.
В Евпатории облачно с риском кратковременных осадков. Ночью до +5, днем до 9 градусов тепла.
В Судаке переменная облачность, возможны дожди. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем +8...10.
В Феодосии также ожидается облачная погода и дожди. Ночью до +7 градусов, днем воздух прогреется до +10.