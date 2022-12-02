Рейтинг@Mail.ru
В Крыму облачно и местами дожди - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221202/v-krymu-oblachno-i-mestami-dozhdi-1125640932.html
В Крыму облачно и местами дожди
В Крыму облачно и местами дожди - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Крыму облачно и местами дожди
Второй день зимы на полуострове будет облачным, местами возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T00:01
2022-12-02T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421737_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1e00212c1d270ac6ebee912d8817d171.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Второй день зимы на полуострове будет облачным, местами возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +7...9.В Севастополе также облачно, временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем до 12 градусов тепла.В Ялте и Алуште облачно с короткими дождями. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем +9...11 градусов.В Евпатории облачно с риском кратковременных осадков. Ночью до +5, днем до 9 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, возможны дожди. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем +8...10.В Феодосии также ожидается облачная погода и дожди. Ночью до +7 градусов, днем воздух прогреется до +10.
https://crimea.ria.ru/20221130/zhdat-li-krymchanam-snega-i-ledyanogo-dozhdya-v-nachale-dekabrya--ekspert-1125623182.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421737_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d6f48b72f91ba28d21ef8b4e25d6d9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, крым
В Крыму облачно и местами дожди

Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 2 декабря

00:01 02.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Второй день зимы на полуострове будет облачным, местами возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…6; днем +6…9, на южном побережье до +11", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +7...9.
В Севастополе также облачно, временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем до 12 градусов тепла.
В Ялте и Алуште облачно с короткими дождями. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем +9...11 градусов.
В Евпатории облачно с риском кратковременных осадков. Ночью до +5, днем до 9 градусов тепла.
В Судаке переменная облачность, возможны дожди. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем +8...10.
В Феодосии также ожидается облачная погода и дожди. Ночью до +7 градусов, днем воздух прогреется до +10.
Зима
30 ноября, 21:07
Ждать ли крымчанам снега и ледяного дождя в начале декабря – эксперт
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму облачно и местами дожди
00:00Какой сегодня праздник: 2 декабря
23:06Беспилотник со взрывчаткой атаковал подстанцию в Курской области
22:07Главные события и заявления дня: 1 декабря
21:39Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма
21:16Толпу футбольных фанатов с файерами задержали в Симферополе
20:49Вопрос о здоровье: что с медициной в Крыму
20:33Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области
20:07Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию
19:58Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов
19:41Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма
19:19Запад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждать
18:58Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию
18:45Российские военные освободили еще один поселок в ДНР
18:45Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
18:27Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
18:20Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты
18:07В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных
17:59НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем
17:27Путин анонсировал создание в России инженерного центра
Лента новостейМолния