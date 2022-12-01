https://crimea.ria.ru/20221201/v-simferopole-na-sutki-pogasnet-vechnyy-ogon-1125612806.html

В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь

В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь - РИА Новости Крым, 01.12.2022

В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь

Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T07:26

2022-12-01T07:26

2022-12-01T07:26

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем Telegram-канале.А 3 декабря – в День неизвестного солдата – здесь традиционно почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.Вечный огонь — часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда