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В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T07:26
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем Telegram-канале.А 3 декабря – в День неизвестного солдата – здесь традиционно почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.Вечный огонь — часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, городская среда
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь

Вечный огонь в Симферополе погаснет на сутки из-за профилактических работ

07:26 01.12.2022
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкВечный огонь в Симферополе
Вечный огонь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем Telegram-канале.
"С 18:00 1 декабря до 18:00 2 декабря будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале "Могила неизвестного солдата". В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти – Вечного огня", - говорится в сообщении.
А 3 декабря – в День неизвестного солдата – здесь традиционно почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Вечный огонь — часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.
 
СимферопольГородская среда
 
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