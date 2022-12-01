https://crimea.ria.ru/20221201/v-kremle-i-sovfede-vyskazalis-o-sozdanii-zapadnogo-tribunala-po-rossii-1125634902.html
В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России
В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России
Создаваемый Западом так называемый "специальный трибунал" по расследованию действий России на Украине не будет иметь никакой легитимности и не будет принят... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T13:43
2022-12-01T13:43
2022-12-01T13:43
политика
дмитрий песков
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Создаваемый Западом так называемый "специальный трибунал" по расследованию действий России на Украине не будет иметь никакой легитимности и не будет принят Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее МИД Франции заявил о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию "специального трибунала" для расследования действий России на Украине.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, предположил, что этот "трибунал" задумывается исключительно как политическая, пропагандистская акция, направленная на поддержание в информационной среде антироссийских настроений."Нелегитимность подобного органа (даже в случае его создания) очевидна, исходя из отсутствия у государств "коллективного" Запада мандата на осуществление юрисдикции в отношении России. Как следствие, любые учреждаемые ими квази-юрисдикционные органы заранее лишены международной правосубъектности", – написал политик в своем Telegram-канале.По мнению вице-спикера Совфеда, лучшим ответом России на эту инициативу будет дальнейшее формирование следственными органами досье об украинских преступлениях в Донбассе, чтобы в очередной раз защитить историческую правду.
https://crimea.ria.ru/20221124/sk-rf-proverit-informatsiyu-o-raspravakh-vsu-nad-mirnymi-zhitelyami-khersona-1125521278.html
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политика, дмитрий песков, в мире, российская федерация (россия, рф), украина
В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России
Песков: попытки Запада создать "трибунал" по действиям РФ на Украине не будут легитимными
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Создаваемый Западом так называемый "специальный трибунал" по расследованию действий России на Украине не будет иметь никакой легитимности и не будет принят Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее МИД Франции заявил о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию "специального трибунала" для расследования действий России на Украине.
"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", – сказал Песков журналистам.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, предположил, что этот "трибунал" задумывается исключительно как политическая, пропагандистская акция, направленная на поддержание в информационной среде антироссийских настроений.
"Нелегитимность подобного органа (даже в случае его создания) очевидна, исходя из отсутствия у государств "коллективного" Запада мандата на осуществление юрисдикции в отношении России. Как следствие, любые учреждаемые ими квази-юрисдикционные органы заранее лишены международной правосубъектности", – написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению вице-спикера Совфеда, лучшим ответом России на эту инициативу будет дальнейшее формирование следственными органами досье об украинских преступлениях в Донбассе, чтобы в очередной раз защитить историческую правду.