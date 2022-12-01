https://crimea.ria.ru/20221201/v-kremle-i-sovfede-vyskazalis-o-sozdanii-zapadnogo-tribunala-po-rossii-1125634902.html

В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России

В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России - РИА Новости Крым, 01.12.2022

В Кремле и Совфеде высказались о создании западного "трибунала" по России

Создаваемый Западом так называемый "специальный трибунал" по расследованию действий России на Украине не будет иметь никакой легитимности и не будет принят... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T13:43

2022-12-01T13:43

2022-12-01T13:43

политика

дмитрий песков

в мире

российская федерация (россия, рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Создаваемый Западом так называемый "специальный трибунал" по расследованию действий России на Украине не будет иметь никакой легитимности и не будет принят Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее МИД Франции заявил о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию "специального трибунала" для расследования действий России на Украине.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, предположил, что этот "трибунал" задумывается исключительно как политическая, пропагандистская акция, направленная на поддержание в информационной среде антироссийских настроений."Нелегитимность подобного органа (даже в случае его создания) очевидна, исходя из отсутствия у государств "коллективного" Запада мандата на осуществление юрисдикции в отношении России. Как следствие, любые учреждаемые ими квази-юрисдикционные органы заранее лишены международной правосубъектности", – написал политик в своем Telegram-канале.По мнению вице-спикера Совфеда, лучшим ответом России на эту инициативу будет дальнейшее формирование следственными органами досье об украинских преступлениях в Донбассе, чтобы в очередной раз защитить историческую правду.

https://crimea.ria.ru/20221124/sk-rf-proverit-informatsiyu-o-raspravakh-vsu-nad-mirnymi-zhitelyami-khersona-1125521278.html

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украина

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политика, дмитрий песков, в мире, российская федерация (россия, рф), украина