https://crimea.ria.ru/20221128/vks-rossii-unichtozhili-bronetekhniku-vsu-na-pogruzke-pod-dneprom-1125579708.html
ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ на погрузке под Днепром
ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ на погрузке под Днепром - РИА Новости Крым, 28.11.2022
ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ на погрузке под Днепром
Ударами ВКС России под Днепропетровском уничтожена колонна украинской бронетехники в момент погрузки на железнодорожные составы. Об этом в понедельник сообщили... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T14:33
2022-11-28T14:33
2022-11-28T14:33
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ударами ВКС России под Днепропетровском уничтожена колонна украинской бронетехники в момент погрузки на железнодорожные составы. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Там уточнили, что на месте были уничтожены также более 100 украинских боевиков.Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Также уничтожены украинские пункты управления войсками."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника, а также 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", — доложили в министерстве.Оперативно отработали и средства противовоздушной обороны: за сутки сбито семь беспилотников и перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-novoy-kakhovke-pod-minami-vsu-pogibli-shest-mirnykh-zhiteley-1125550702.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина
ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ на погрузке под Днепром
Удары по технике ВСУ: под Днепропетровском уничтожена колонна танковой бригады
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Ударами ВКС России под Днепропетровском уничтожена колонна украинской бронетехники в момент погрузки на железнодорожные составы. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей", — рассказали в оборонном ведомстве.
Там уточнили, что на месте были уничтожены также более 100 украинских боевиков.
Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Также уничтожены украинские пункты управления войсками.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника, а также 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", — доложили в министерстве.
Оперативно отработали и средства противовоздушной обороны: за сутки сбито семь беспилотников и перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники.