Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 28 ноября - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221128/Kakoy-segodnya-prazdnik-28-noyabrya_-1117678165.html
Какой сегодня праздник: 28 ноября
Какой сегодня праздник: 28 ноября - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Какой сегодня праздник: 28 ноября
РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-28T00:01
2022-11-27T12:50
общество
новости
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/81/1117678136_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_8e1c128b92dc5cd64194fc0ce9e676a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября – РИА Новости Крым. Во всем в мире сегодня отмечают День сострадания и День придумывания новых слов, в нашей стране – День профессионального бухгалтера. В 1922 году в этот день 47 тыс. американцев позвонили Вандербильту (потом объясним), в 1943 в Тегеране началась конференция лидеров СССР, США и Великобритании, а в 1948 в Бостоне продали первую камеру "Полароид". Также в этот день родились знаменитые русские поэты Александр Блок и Константин Симонов.Что празднуют в миреДаже не думайте думать что-нибудь плохое. Тем более – кому-нибудь вредить! Именно это имел ввиду индийский поэт Притиш Нанди, который придумал праздновать 28 ноября День сострадания (World Compassion Day). Идея праздника построена на принципах ахимсы – это когда всех любишь (даже тех, кто вообще не нравится), поэтому мыслишь и действуешь так, чтоб никому не навредить. Но если вы еще не достигли больших высот на пути к просветлению, не навредите при этом собственной нервной системе."Ненастье – отсутствие поблизости хотя бы одного человека по имени Анастасия", – так могла бы выглядеть выдержка из словаря придуманных слов. Придумывайте собственные и присылайте нам в редакцию. За это получите ценный приз (а может, и не получите). Но хотя бы День придумывания новых слов по-человечески отметите.То, что День бухгалтера нужен, понятно любому нормальному бухгалтеру. Официально утвержденного профессионального праздника бухгалтеров в нашей стране нет. Зато неофициальных – хоть отбавляй. Одни из них отмечают сегодня – День профессионального бухгалтера, учрежденный Институтом Профессиональных Бухгалтеров России. Но праздник можно "растянуть" и на непрофессиональных (если такие бывают).Знаменательные события"Привет, США! Позвоните Вандербильту по телефону 7200", – такую надпись 28 ноября 1922 года в небе над Нью-Йорком вывел самолет. И это был пример первой в мире воздушной рекламы. Кстати, весьма успешной, поскольку позвонили 47 тыс. человек.28 ноября 1943 года в Тегеране началась конференция лидеров СССР, США и Великобритании: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. На встрече лидеры договорились о совместных действиях в войне против Германии и об открытии Второго фронта в Европе в мае 1944 года. Но там, где есть Сталин, особо не пошутишь, поэтому поехали дальше.Ровно 74 года назад в Бостоне стартовали продажи первых камер "Полароид" Эдвина Лэнда. Чудо-камеры стоили целых 90 долларов, но первую партию раскупили в тот же день. Кстати, Лэнд вообще отлично придумывал и продавал: несколькими годами ранее он изобрел поляризационные очки, снял номер в отеле, поставил на подоконник аквариум с золотой рыбкой, пригласил потенциальных покупателей и вручил каждому по поляризационной пластине. В солнечный день из-за бликов золотая рыбка внутри аквариума была не видна, а с помощью поляризационной пластины гости тут же ее увидели. Конечно, сделка состоялась.Кто родилсяВ этот день в 1880 году родился русский поэт Серебряного века Александр Блок, классик русской литературы, автор поэмы "Двенадцать" и "Скифы" и огромного числа стихотворений. Кстати, Александр Александрович был известным сладкоежкой и не упускал случая "побаловаться" мороженым. Любимым напитком поэта было пиво.В 1915 году на свет появился советский поэт и писатель Константин Симонов. В Великую Отечественную войну он работал военным корреспондентом. Его знаменитое стихотворение "Жди меня, и я вернусь" стало одним из любимых произведений советского народа во время войны. Об этом знают не многие, но настоящее имя писателя Кирилл. Псевдоним появился потому, что Симонову было трудно выговорить свое настоящее имя.Также 28 ноября родились российская актриса и стендап-комик Юлия Ахмедова, английский модельер Джон Гальяно, американская актриса и телеведущая Анна Николь Смит, американский кинорежиссер Джо Данте.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/81/1117678136_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_a4a16f09ff367975c7790b8301fb8f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты

Какой сегодня праздник: 28 ноября

00:01 28.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТегеранская конференция
Тегеранская конференция - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября – РИА Новости Крым. Во всем в мире сегодня отмечают День сострадания и День придумывания новых слов, в нашей стране – День профессионального бухгалтера. В 1922 году в этот день 47 тыс. американцев позвонили Вандербильту (потом объясним), в 1943 в Тегеране началась конференция лидеров СССР, США и Великобритании, а в 1948 в Бостоне продали первую камеру "Полароид". Также в этот день родились знаменитые русские поэты Александр Блок и Константин Симонов.

Что празднуют в мире

Даже не думайте думать что-нибудь плохое. Тем более – кому-нибудь вредить! Именно это имел ввиду индийский поэт Притиш Нанди, который придумал праздновать 28 ноября День сострадания (World Compassion Day). Идея праздника построена на принципах ахимсы – это когда всех любишь (даже тех, кто вообще не нравится), поэтому мыслишь и действуешь так, чтоб никому не навредить. Но если вы еще не достигли больших высот на пути к просветлению, не навредите при этом собственной нервной системе.
"Ненастье – отсутствие поблизости хотя бы одного человека по имени Анастасия", – так могла бы выглядеть выдержка из словаря придуманных слов. Придумывайте собственные и присылайте нам в редакцию. За это получите ценный приз (а может, и не получите). Но хотя бы День придумывания новых слов по-человечески отметите.
То, что День бухгалтера нужен, понятно любому нормальному бухгалтеру. Официально утвержденного профессионального праздника бухгалтеров в нашей стране нет. Зато неофициальных – хоть отбавляй. Одни из них отмечают сегодня – День профессионального бухгалтера, учрежденный Институтом Профессиональных Бухгалтеров России. Но праздник можно "растянуть" и на непрофессиональных (если такие бывают).

Знаменательные события

"Привет, США! Позвоните Вандербильту по телефону 7200", – такую надпись 28 ноября 1922 года в небе над Нью-Йорком вывел самолет. И это был пример первой в мире воздушной рекламы. Кстати, весьма успешной, поскольку позвонили 47 тыс. человек.
28 ноября 1943 года в Тегеране началась конференция лидеров СССР, США и Великобритании: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. На встрече лидеры договорились о совместных действиях в войне против Германии и об открытии Второго фронта в Европе в мае 1944 года. Но там, где есть Сталин, особо не пошутишь, поэтому поехали дальше.
Ровно 74 года назад в Бостоне стартовали продажи первых камер "Полароид" Эдвина Лэнда. Чудо-камеры стоили целых 90 долларов, но первую партию раскупили в тот же день. Кстати, Лэнд вообще отлично придумывал и продавал: несколькими годами ранее он изобрел поляризационные очки, снял номер в отеле, поставил на подоконник аквариум с золотой рыбкой, пригласил потенциальных покупателей и вручил каждому по поляризационной пластине. В солнечный день из-за бликов золотая рыбка внутри аквариума была не видна, а с помощью поляризационной пластины гости тут же ее увидели. Конечно, сделка состоялась.

Кто родился

В этот день в 1880 году родился русский поэт Серебряного века Александр Блок, классик русской литературы, автор поэмы "Двенадцать" и "Скифы" и огромного числа стихотворений. Кстати, Александр Александрович был известным сладкоежкой и не упускал случая "побаловаться" мороженым. Любимым напитком поэта было пиво.
В 1915 году на свет появился советский поэт и писатель Константин Симонов. В Великую Отечественную войну он работал военным корреспондентом. Его знаменитое стихотворение "Жди меня, и я вернусь" стало одним из любимых произведений советского народа во время войны. Об этом знают не многие, но настоящее имя писателя Кирилл. Псевдоним появился потому, что Симонову было трудно выговорить свое настоящее имя.
Также 28 ноября родились российская актриса и стендап-комик Юлия Ахмедова, английский модельер Джон Гальяно, американская актриса и телеведущая Анна Николь Смит, американский кинорежиссер Джо Данте.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:02На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман
00:01Какой сегодня праздник: 28 ноября
20:01Главные события и заявления дня: 27 ноября
19:41Симферополь без воды – более 10 сел и 30 улиц города
19:20Крымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт
19:11В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
18:50Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку
18:28Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение
18:02В России "мусорную реформу" отложили еще на три года
17:48К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта
17:35Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция
16:56Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице
16:33Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов
16:09На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги
15:24Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
15:07Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
14:47В Керчи под ребенком оборвался трос качели
14:15В Кривом Роге не работает железная дорога
14:14Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
13:44Сочи ушел под воду из-за мощного ливня
Лента новостейМолния