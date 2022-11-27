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В Симферополе 60 улиц останутся без света до вечера вторника - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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В Симферополе 60 улиц останутся без света до вечера вторника
В Симферополе 60 улиц останутся без света до вечера вторника - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В Симферополе 60 улиц останутся без света до вечера вторника
Жители 60 улиц Симферополя в понедельник и вторник будут отключены от электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T09:25
2022-11-27T09:25
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Жители 60 улиц Симферополя в понедельник и вторник будут отключены от электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".Электричества не будет с 8 утра до 17 вечера в понедельник и эти же часы во вторник. В компании уточнили, что возможны незначительные отклонения от графика.В оба дня отключения планируют по следующим адресам:ул. Курчатова, 1-19;ул. Одесская, 12, 13-17 (нечет);пер. Фельдшерский, 2-12 (чет), 1-3 (нечет);ул. Донская, 47А;ул. Дорожная, 102-106 (чет);пер. Коллективный, 2-6 (чет);ул. Куйбышева, 98-118/96 (чет);ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет);ул. Общественная, 33, 33А;ул. Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет);пер. Стрелковый, 2-22/100 (чет), 1-19/98 (нечет);пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет);ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет);ул. Гончарова, 6/6-10 (чет);ул. Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 (нечет);пр-т Вернадского, 6-20 (чет);ул. Мира, 10-18 (чет);ул. Днепровская, 2-30 (чет), 1-27 (нечет);ул. Дружбы, 2-22 (чет), 1-19 (нечет);ул. Севастопольская, 154-200 (чет);ул. Шевченко, 19, 21;ул. Аянская, 1-40;ул. Геническая, 1-4;ул. Кубанская, 2;ул. Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 (нечет);ул. Таманская, 2-32 (чет), 1-27 (нечет);пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);ул. Чонгарская, 34-48 (чет), 49-55 (нечет);ул. Аллейная, 2-30/21 (чет), 3-31 (нечет);пер. Городской, 1-15;ул. Авиационная, 6-68 (чет);ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет);ул. Загородная, 19;ул. Металлистов, 2-58 (чет), 1-37 (нечет);ул. Парижская, 2-20 (чет), 1-15 (нечет);ул. Поселковая, 2-18 (чет), 1-29 (нечет);пер. Поселковый, 4-8 (чет), 1-9 (нечет);туп. Поселковый, 2-30 (чет);ул. Объездная, 11;ул. Стадионная, 2-38 (чет), 1-53 (нечет);ул. Южная, 12, 1-59 (нечет);ул. Каховская, 2-14 (чет), 1-5 (нечет);ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);пер. Вольный, 24;ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);ул. Левкина, 2-14 (чет), 1-15 (нечет);пр-т Победы, 290, 312, 49-243 (нечет);ул. Большевистская, 26, 7-13 (нечет);ул. Кавказская, 8, 3-5 (нечет);ул. Кавказская/пер. Керченский, 8/1;пер. Керченский, 1-6;ул. Октябрьская, 22/3;ул. Пролетарская, 12, 12А, 11-17 (нечет);ул. Ремесленная, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);ул. Володарского, 4;ул. Таврическая, 2/13, 1/11;ул. Пролетарская/ул. Курчатова, 8
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Симферополе 60 улиц останутся без света до вечера вторника

"Крымэнерго": жители 60 улиц Симферополя останутся без электричества 28 и 29 ноября

09:25 27.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Жители 60 улиц Симферополя в понедельник и вторник будут отключены от электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".
"Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", – говорится на сайте предприятия.
Электричества не будет с 8 утра до 17 вечера в понедельник и эти же часы во вторник. В компании уточнили, что возможны незначительные отклонения от графика.
В оба дня отключения планируют по следующим адресам:
ул. Курчатова, 1-19;
ул. Одесская, 12, 13-17 (нечет);
пер. Фельдшерский, 2-12 (чет), 1-3 (нечет);
ул. Донская, 47А;
ул. Дорожная, 102-106 (чет);
пер. Коллективный, 2-6 (чет);
ул. Куйбышева, 98-118/96 (чет);
ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет);
ул. Общественная, 33, 33А;
ул. Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет);
пер. Стрелковый, 2-22/100 (чет), 1-19/98 (нечет);
пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет);
ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет);
ул. Гончарова, 6/6-10 (чет);
ул. Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 (нечет);
пр-т Вернадского, 6-20 (чет);
ул. Мира, 10-18 (чет);
ул. Днепровская, 2-30 (чет), 1-27 (нечет);
ул. Дружбы, 2-22 (чет), 1-19 (нечет);
ул. Севастопольская, 154-200 (чет);
ул. Шевченко, 19, 21;
ул. Аянская, 1-40;
ул. Геническая, 1-4;
ул. Кубанская, 2;
ул. Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 (нечет);
ул. Таманская, 2-32 (чет), 1-27 (нечет);
пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Чонгарская, 34-48 (чет), 49-55 (нечет);
ул. Аллейная, 2-30/21 (чет), 3-31 (нечет);
пер. Городской, 1-15;
ул. Авиационная, 6-68 (чет);
ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет);
ул. Загородная, 19;
ул. Металлистов, 2-58 (чет), 1-37 (нечет);
ул. Парижская, 2-20 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Поселковая, 2-18 (чет), 1-29 (нечет);
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туп. Поселковый, 2-30 (чет);
ул. Объездная, 11;
ул. Стадионная, 2-38 (чет), 1-53 (нечет);
ул. Южная, 12, 1-59 (нечет);
ул. Каховская, 2-14 (чет), 1-5 (нечет);
ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);
ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);
пер. Вольный, 24;
ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);
ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);
ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Левкина, 2-14 (чет), 1-15 (нечет);
пр-т Победы, 290, 312, 49-243 (нечет);
ул. Большевистская, 26, 7-13 (нечет);
ул. Кавказская, 8, 3-5 (нечет);
ул. Кавказская/пер. Керченский, 8/1;
пер. Керченский, 1-6;
ул. Октябрьская, 22/3;
ул. Пролетарская, 12, 12А, 11-17 (нечет);
ул. Ремесленная, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);
ул. Володарского, 4;
ул. Таврическая, 2/13, 1/11;
ул. Пролетарская/ул. Курчатова, 8
 
СимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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