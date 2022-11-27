https://crimea.ria.ru/20221127/desyatki-novykh-sluchaev-kovidnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1125565528.html

Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

На территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 663 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T10:35

2022-11-27T10:35

2022-11-27T10:35

коронавирус в крыму

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123320971_0:61:3068:1787_1920x0_80_0_0_746ac2b7a32b035154ef60f22376e2cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 663 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Количество жертв пандемии в регионе достигло 5 408, за сутки смертей зафиксировано не было.В Севастополе выявлены 19 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписан один. На данный момент в больницах находится 51 пациент, из них 43 – с подтвержденным диагнозом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 540 человека, выздоровели 93 785.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили более 50 случаев COVID-19, умерли двое.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, крым, севастополь