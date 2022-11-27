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Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
На территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 663 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T10:35
2022-11-27T10:35
коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 663 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Количество жертв пандемии в регионе достигло 5 408, за сутки смертей зафиксировано не было.В Севастополе выявлены 19 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписан один. На данный момент в больницах находится 51 пациент, из них 43 – с подтвержденным диагнозом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 540 человека, выздоровели 93 785.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили более 50 случаев COVID-19, умерли двое.
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коронавирус в крыму, крым, севастополь
Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 случая COVID-19

10:35 27.11.2022
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 663 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано десять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 417 человек. Выздоровели за сутки 27 человек, за весь период – 202 340", – говорится в сообщении.
Количество жертв пандемии в регионе достигло 5 408, за сутки смертей зафиксировано не было.
В Севастополе выявлены 19 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписан один. На данный момент в больницах находится 51 пациент, из них 43 – с подтвержденным диагнозом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 540 человека, выздоровели 93 785.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили более 50 случаев COVID-19, умерли двое.
 
Коронавирус в КрымуКрымСевастополь
 
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