Рейтинг@Mail.ru
Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221123/protiv-kakikh-ugroz-turtsiya-mozhet-primenit-rossiyskie-zrk-s-400--mnenie-1125515261.html
Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение
Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение
Приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 Турция может применить в случае новой попытки государственного переворота или обострения конфликта с... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T20:05
2022-11-23T21:28
турция
российская федерация (россия, рф)
в мире
мнения
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/17/1125515056_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d3c3f9f9208084df1b0bdf14e8a23b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 Турция может применить в случае новой попытки государственного переворота или обострения конфликта с Грецией внутри НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире национального телеканала NTV заявил о готовности полученной от России второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 к применению в случае появления какой-либо угрозы. Первую партию ЗРК Турция получила в 2019 году, общая сумма контракта на поставку составила 2,5 миллиарда долларов. По мнению Ирхина, закупая у России одну из самых продвинутых в мире систему ПВО, Турция выполняет сразу несколько задач, отвечающих интересам внутренней и внешней политики государства.Во-первых, Турция укрепляет обороноспособность армии на случай попытки турецкой оппозиции повторить военный переворот 2016 года, когда группа турецких военных предприняла попытку смены действующей власти, захватив стратегические объекты по всей стране."Приобретение российского комплекса ПВО – это последствия попытки военного переворота 2016 года. Основные заговорщики базировались на американской военно-воздушной базе "Инджерлик". Тогда, несмотря на многолетние военные реформы, перед турецкой элитой и Эрдоганом встала задача устранить оставшиеся элементы американского влияния в военно-воздушных силах страны. Для этого был нужен новый элемент обороны ПВО, который будет отличаться от НАТО", – пояснил Ирхин.Во-вторых, закупая российское вооружение, Турция умело манипулирует сделками с Западом и повышает свои шансы получить образцы новых военных технологий США в самолетостроении и ракетостроении, в частности модернизированные самолеты F-16 и истребители пятого поколения."Турция далеко продвинулась по беспилотным технологиям, но не в ПВО. Сейчас они пытаются получить образцы вооружения от НАТО. Для этого они торгуются с американцами на предмет того, что если США не предоставляют военные технологии, то Турция будет закупать их в другом месте, например, у России, тем самым демонстрируя свою многовекторность", – сказал он.Основное значение в объяснении причин приобретения С-400, по мнению Ирхина, имеет обострение отношений между Турцией и Грецией, как членами НАТО."Греки используются американцами, как противовес Турции в восточном средиземноморье, и турецких лидеров это совершенно не устраивает, так как в логике "английского баланса" Анкару держат за горло руками Афин, ведь греческие острова фактически полностью блокируют морские возможности Турции. В этом районе существует масса взаимных территориальных претензий", – пояснил Ирхин.Эксперт предполагает, что такое столкновение может привести к повторению Кипрского кризиса 1974 года. Понимая это, турки закупают вооружение, в том числе созданные для противостояния самолетам альянса системы ПВО.Кроме того, таким образом Турция создает "климат конкуренции" между западными поставщиками и Россией, что значительно повышает ее статус с точки зрения военной дипломатии, и параллельно помогает в подготовке к возможному обострению отношений внутри НАТО, так как и Греция, и Турция являются членами Североатлантического альянса."На противоречиях между объединенным Западом и коллективным Востоком Турция повышает свой статус за счет дипломатии и создания хаба. Такое противопоставление, с точки зрения исторической перспективы, приносило туркам значительные дивиденды. Пока это удается и Эрдогану, ту же схему он разыгрывает в развитии военно-промышленного комплекса Турции. Турки вооружаются и тоже готовятся к конфликтам любого масштаба", – рассказал политолог.
https://crimea.ria.ru/20221122/vtorzhenie-turtsii-v-siriyu-poydet-li-na-eto-erdogan-i-chem-otvetit-rossiya--1125496146.html
https://crimea.ria.ru/20221112/zapad-vo-glave-s-ssha-napadaet-na-rossiyu-bez-ogranicheniy--erdogan-1125343217.html
https://crimea.ria.ru/20191118/Ispolzovat-a-ne-skladirovat-Turtsiya-ne-otkazhetsya-ot-S-400-iz-RF-1117639591.html
турция
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/17/1125515056_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0531aeb901df05eed934763cf1a31311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, российская федерация (россия, рф), в мире, мнения, авторы
Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение

Политолог Ирхин назвал причины, которые могут вынудить Турцию применить российские С-400

20:05 23.11.2022 (обновлено: 21:28 23.11.2022)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
Елена Стрельченко
Елена Стрельченко
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 Турция может применить в случае новой попытки государственного переворота или обострения конфликта с Грецией внутри НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.
Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире национального телеканала NTV заявил о готовности полученной от России второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 к применению в случае появления какой-либо угрозы. Первую партию ЗРК Турция получила в 2019 году, общая сумма контракта на поставку составила 2,5 миллиарда долларов.
По мнению Ирхина, закупая у России одну из самых продвинутых в мире систему ПВО, Турция выполняет сразу несколько задач, отвечающих интересам внутренней и внешней политики государства.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Вчера, 19:07
Вторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия
Во-первых, Турция укрепляет обороноспособность армии на случай попытки турецкой оппозиции повторить военный переворот 2016 года, когда группа турецких военных предприняла попытку смены действующей власти, захватив стратегические объекты по всей стране.
"Приобретение российского комплекса ПВО – это последствия попытки военного переворота 2016 года. Основные заговорщики базировались на американской военно-воздушной базе "Инджерлик". Тогда, несмотря на многолетние военные реформы, перед турецкой элитой и Эрдоганом встала задача устранить оставшиеся элементы американского влияния в военно-воздушных силах страны. Для этого был нужен новый элемент обороны ПВО, который будет отличаться от НАТО", – пояснил Ирхин.
Во-вторых, закупая российское вооружение, Турция умело манипулирует сделками с Западом и повышает свои шансы получить образцы новых военных технологий США в самолетостроении и ракетостроении, в частности модернизированные самолеты F-16 и истребители пятого поколения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 13:33
Запад во главе с США "нападает на Россию без ограничений" – Эрдоган
"Турция далеко продвинулась по беспилотным технологиям, но не в ПВО. Сейчас они пытаются получить образцы вооружения от НАТО. Для этого они торгуются с американцами на предмет того, что если США не предоставляют военные технологии, то Турция будет закупать их в другом месте, например, у России, тем самым демонстрируя свою многовекторность", – сказал он.
Основное значение в объяснении причин приобретения С-400, по мнению Ирхина, имеет обострение отношений между Турцией и Грецией, как членами НАТО.
"Греки используются американцами, как противовес Турции в восточном средиземноморье, и турецких лидеров это совершенно не устраивает, так как в логике "английского баланса" Анкару держат за горло руками Афин, ведь греческие острова фактически полностью блокируют морские возможности Турции. В этом районе существует масса взаимных территориальных претензий", – пояснил Ирхин.
Эксперт предполагает, что такое столкновение может привести к повторению Кипрского кризиса 1974 года. Понимая это, турки закупают вооружение, в том числе созданные для противостояния самолетам альянса системы ПВО.
Дивизион зенитных ракетных систем С-400 Триумф Южного военного округа, дислоцированный в Феодосии
18 ноября 2019, 10:55
Использовать, а не складировать: Турция не откажется от С-400 из РФ
Кроме того, таким образом Турция создает "климат конкуренции" между западными поставщиками и Россией, что значительно повышает ее статус с точки зрения военной дипломатии, и параллельно помогает в подготовке к возможному обострению отношений внутри НАТО, так как и Греция, и Турция являются членами Североатлантического альянса.
"На противоречиях между объединенным Западом и коллективным Востоком Турция повышает свой статус за счет дипломатии и создания хаба. Такое противопоставление, с точки зрения исторической перспективы, приносило туркам значительные дивиденды. Пока это удается и Эрдогану, ту же схему он разыгрывает в развитии военно-промышленного комплекса Турции. Турки вооружаются и тоже готовятся к конфликтам любого масштаба", – рассказал политолог.
 
ТурцияРоссийская Федерация (Россия, РФ)В миреМненияАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением
20:45Ученые обнаружили второй после человека вид, занимающийся самолечением
20:05Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение
19:26МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России
19:01Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю
18:55Украина готовится к особо длительным отключениям электричества
18:43На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС
18:02Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО
17:38В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне
17:36В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий
17:24В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем
17:19Две бомбы и оружие изъяли у уничтоженных в Воронеже диверсантов – ФСБ
17:16Швейцария запретила поставки оружия Украине
17:02Захарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"
16:48В Крыму появятся сельхозярмарки вдоль трассы "Таврида"
16:21Медведев высказался о запасах ракет в ВС России: "всем хватит"
16:16Крымчанина подозревают в изнасиловании родной сестры
15:53Взрывы на Украине: удары по Киеву, Виннице, Львову и другим городам
15:49В Крыму на соцсферу направили почти 95 млрд рублей – минфин РК
15:41Проблему поставок стройматериалов в Севастополь решат новой стратегией
Лента новостейМолния