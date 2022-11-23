https://crimea.ria.ru/20221123/protiv-kakikh-ugroz-turtsiya-mozhet-primenit-rossiyskie-zrk-s-400--mnenie-1125515261.html

Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение

Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение

Приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 Турция может применить в случае новой попытки государственного переворота или обострения конфликта с... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T20:05

2022-11-23T20:05

2022-11-23T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 Турция может применить в случае новой попытки государственного переворота или обострения конфликта с Грецией внутри НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире национального телеканала NTV заявил о готовности полученной от России второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 к применению в случае появления какой-либо угрозы. Первую партию ЗРК Турция получила в 2019 году, общая сумма контракта на поставку составила 2,5 миллиарда долларов. По мнению Ирхина, закупая у России одну из самых продвинутых в мире систему ПВО, Турция выполняет сразу несколько задач, отвечающих интересам внутренней и внешней политики государства.Во-первых, Турция укрепляет обороноспособность армии на случай попытки турецкой оппозиции повторить военный переворот 2016 года, когда группа турецких военных предприняла попытку смены действующей власти, захватив стратегические объекты по всей стране."Приобретение российского комплекса ПВО – это последствия попытки военного переворота 2016 года. Основные заговорщики базировались на американской военно-воздушной базе "Инджерлик". Тогда, несмотря на многолетние военные реформы, перед турецкой элитой и Эрдоганом встала задача устранить оставшиеся элементы американского влияния в военно-воздушных силах страны. Для этого был нужен новый элемент обороны ПВО, который будет отличаться от НАТО", – пояснил Ирхин.Во-вторых, закупая российское вооружение, Турция умело манипулирует сделками с Западом и повышает свои шансы получить образцы новых военных технологий США в самолетостроении и ракетостроении, в частности модернизированные самолеты F-16 и истребители пятого поколения."Турция далеко продвинулась по беспилотным технологиям, но не в ПВО. Сейчас они пытаются получить образцы вооружения от НАТО. Для этого они торгуются с американцами на предмет того, что если США не предоставляют военные технологии, то Турция будет закупать их в другом месте, например, у России, тем самым демонстрируя свою многовекторность", – сказал он.Основное значение в объяснении причин приобретения С-400, по мнению Ирхина, имеет обострение отношений между Турцией и Грецией, как членами НАТО."Греки используются американцами, как противовес Турции в восточном средиземноморье, и турецких лидеров это совершенно не устраивает, так как в логике "английского баланса" Анкару держат за горло руками Афин, ведь греческие острова фактически полностью блокируют морские возможности Турции. В этом районе существует масса взаимных территориальных претензий", – пояснил Ирхин.Эксперт предполагает, что такое столкновение может привести к повторению Кипрского кризиса 1974 года. Понимая это, турки закупают вооружение, в том числе созданные для противостояния самолетам альянса системы ПВО.Кроме того, таким образом Турция создает "климат конкуренции" между западными поставщиками и Россией, что значительно повышает ее статус с точки зрения военной дипломатии, и параллельно помогает в подготовке к возможному обострению отношений внутри НАТО, так как и Греция, и Турция являются членами Североатлантического альянса."На противоречиях между объединенным Западом и коллективным Востоком Турция повышает свой статус за счет дипломатии и создания хаба. Такое противопоставление, с точки зрения исторической перспективы, приносило туркам значительные дивиденды. Пока это удается и Эрдогану, ту же схему он разыгрывает в развитии военно-промышленного комплекса Турции. Турки вооружаются и тоже готовятся к конфликтам любого масштаба", – рассказал политолог.

https://crimea.ria.ru/20221122/vtorzhenie-turtsii-v-siriyu-poydet-li-na-eto-erdogan-i-chem-otvetit-rossiya--1125496146.html

https://crimea.ria.ru/20221112/zapad-vo-glave-s-ssha-napadaet-na-rossiyu-bez-ogranicheniy--erdogan-1125343217.html

https://crimea.ria.ru/20191118/Ispolzovat-a-ne-skladirovat-Turtsiya-ne-otkazhetsya-ot-S-400-iz-RF-1117639591.html

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

турция, российская федерация (россия, рф), в мире, мнения, авторы