https://crimea.ria.ru/20221123/kerchenskaya-pereprava-chto-s-pogodoy-i-kak-khodyat-paromy-1125506694.html

Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы

Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы

Паромы с момента запуска переправы перевезли через Керченский пролив более 23,7 тысячи автотранспортных средств и свыше 36,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.11.2022

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керченская паромная переправа

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Паромы с момента запуска переправы перевезли через Керченский пролив более 23,7 тысячи автотранспортных средств и свыше 36,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 36 577 пассажиров, 23 753 единицы автотранспорта и 2 469 железнодорожных вагонов. На линии работают семь паромов, они выполнили 775 рейсов", - говорится в сообщении.Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно уточненному прогнозу Росгидромета, в среду ожидается юго-восточный ветер 3-8 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 30-80 см. Температура воздуха днем +10…15, воды в море +11…12", - добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html

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керченская паромная переправа, керчь, транспорт, крым