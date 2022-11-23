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Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
Паромы с момента запуска переправы перевезли через Керченский пролив более 23,7 тысячи автотранспортных средств и свыше 36,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T10:31
2022-11-23T10:32
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Паромы с момента запуска переправы перевезли через Керченский пролив более 23,7 тысячи автотранспортных средств и свыше 36,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 36 577 пассажиров, 23 753 единицы автотранспорта и 2 469 железнодорожных вагонов. На линии работают семь паромов, они выполнили 775 рейсов", - говорится в сообщении.Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно уточненному прогнозу Росгидромета, в среду ожидается юго-восточный ветер 3-8 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 30-80 см. Температура воздуха днем +10…15, воды в море +11…12", - добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html
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керченская паромная переправа, керчь, транспорт, крым
Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы

Как работает Керченская паромная переправа 23 ноября

10:31 23.11.2022 (обновлено: 10:32 23.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Паромы с момента запуска переправы перевезли через Керченский пролив более 23,7 тысячи автотранспортных средств и свыше 36,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 36 577 пассажиров, 23 753 единицы автотранспорта и 2 469 железнодорожных вагонов. На линии работают семь паромов, они выполнили 775 рейсов", - говорится в сообщении.
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Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно уточненному прогнозу Росгидромета, в среду ожидается юго-восточный ветер 3-8 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 30-80 см. Температура воздуха днем +10…15, воды в море +11…12", - добавили в ведомстве.
 
Керченская паромная переправаКерчьТранспортКрым
 
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