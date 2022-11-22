https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-vtornik-1125483680.html
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 22.11.2022
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
Во вторник в Крыму прольются дожди, днем в южных и восточных районах сильные, местами грозы. Погода будет неустойчивой в связи с атмосферным фронтальным... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T00:01
2022-11-22T00:01
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крымская погода
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму прольются дожди, днем в южных и восточных районах сильные, местами грозы. Погода будет неустойчивой в связи с атмосферным фронтальным разделом. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно и дождливо. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13.В Севастополе пасмурно, прольются грозовые дожди. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11…+13.В Ялте и Алуште облачно, пройдут грозовые дожди. Днем температура воздуха +12…+14, ночью опустится до +9…+11.В Евпатории температура воздуха ниже на несколько градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12. Ночью термометр покажет +7…+9. В течение суток прогнозируется облачность и дожди с грозами.В Судаке и Феодосии также прольются дожди, небо затянет облаками. Днем температура в городах до +14, ночью опустится до +9.
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крымская погода, крым, общество
В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
Прогноз погоды для Крыма на вторник, 21 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму прольются дожди, днем в южных и восточных районах сильные, местами грозы. Погода будет неустойчивой в связи с атмосферным фронтальным разделом. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, днем +9…+14. В последующие сутки преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха понизится на 5-6 градусов, дневная существенно не изменится", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно и дождливо. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13.
В Севастополе пасмурно, прольются грозовые дожди. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11…+13.
В Ялте и Алуште облачно, пройдут грозовые дожди. Днем температура воздуха +12…+14, ночью опустится до +9…+11.
В Евпатории температура воздуха ниже на несколько градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12. Ночью термометр покажет +7…+9. В течение суток прогнозируется облачность и дожди с грозами.
В Судаке и Феодосии также прольются дожди, небо затянет облаками. Днем температура в городах до +14, ночью опустится до +9.