https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-vtornik-1125483680.html

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 22.11.2022

В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник

Во вторник в Крыму прольются дожди, днем в южных и восточных районах сильные, местами грозы. Погода будет неустойчивой в связи с атмосферным фронтальным... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T00:01

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крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму прольются дожди, днем в южных и восточных районах сильные, местами грозы. Погода будет неустойчивой в связи с атмосферным фронтальным разделом. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно и дождливо. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13.В Севастополе пасмурно, прольются грозовые дожди. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11…+13.В Ялте и Алуште облачно, пройдут грозовые дожди. Днем температура воздуха +12…+14, ночью опустится до +9…+11.В Евпатории температура воздуха ниже на несколько градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12. Ночью термометр покажет +7…+9. В течение суток прогнозируется облачность и дожди с грозами.В Судаке и Феодосии также прольются дожди, небо затянет облаками. Днем температура в городах до +14, ночью опустится до +9.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество