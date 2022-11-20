https://crimea.ria.ru/20221120/ukrainskiy-voennyy-s-oruzhiem-nezakonno-peresek-belorusskuyu-granitsu-1125457262.html
Украинский военный с оружием незаконно пересек белорусскую границу
Украинский военный с оружием незаконно пересек белорусскую границу - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Украинский военный с оружием незаконно пересек белорусскую границу
Вооруженный украинский военнослужащий незаконно пересек белорусскую границу, провокацию зафиксировали пограничники, сообщил Госпогранкомитет страны. РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T15:32
2022-11-20T15:32
2022-11-20T15:32
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженный украинский военнослужащий незаконно пересек белорусскую границу, провокацию зафиксировали пограничники, сообщил Госпогранкомитет страны.Отмечается, что инцидент произошел накануне. По видеокамерам пограничники заметили продвижение вооруженного человека в направлении границы со стороны Украины. Далее он незаконно пересек границу и зашел на территорию чужой страны.В ведомстве предупредили о рисках вооруженного боестолкновения, которые стремительно повышаются из-за "низкой дисциплины приграничных украинских сил территориальной обороны и других военных формирований".Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о перехвате украинского беспилотника в Гомельской области на юге республики. БПЛА применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств.
https://crimea.ria.ru/20221104/belorusskie-pogranichniki-perekhvatili-ukrainskiy-bpla-1125235733.html
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белоруссия, украина, происшествия
Украинский военный с оружием незаконно пересек белорусскую границу
Погранкомитет Белоруссии: украинские военные продолжают провокации на границе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженный украинский военнослужащий незаконно пересек белорусскую границу, провокацию зафиксировали пограничники, сообщил Госпогранкомитет страны.
Отмечается, что инцидент произошел накануне. По видеокамерам пограничники заметили продвижение вооруженного человека в направлении границы со стороны Украины. Далее он незаконно пересек границу и зашел на территорию чужой страны.
"Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу. По данному факту проводятся проверочные мероприятия", - сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.
В ведомстве предупредили о рисках вооруженного боестолкновения, которые стремительно повышаются из-за "низкой дисциплины приграничных украинских сил территориальной обороны и других военных формирований".
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о перехвате украинского беспилотника в Гомельской области на юге республики. БПЛА применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств.