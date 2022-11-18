https://crimea.ria.ru/20221118/konflikt-v-sanatorii-v-evpatorii-obernulsya-bolnitsey-i-ugolovnym-delom-1125427626.html
Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом
Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом
В Евпатории росгвардейцы задержали отдыхающего санатория, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T10:53
2022-11-18T10:53
2022-11-18T10:55
происшествия
крым
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/81/1118288148_0:48:961:588_1920x0_80_0_0_0a33b7d4eaec21e0ffab983e487db753.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории росгвардейцы задержали отдыхающего санатория, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как рассказали в Росгвардии, наряд прибыл в санаторно-курортное учреждение после срабатывания "тревожной" сигнализации. Как выяснилось, один из его постояльцев — 38-летний мужчина — употреблял спиртные напитки и грубил охраннику.Росгвардейцы вызвали на место медиков, мужчину госпитализировали. Правонарушителя патрульные передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-evpatorii-politseyskiy-izbil-zaderzhannogo-i-poluchil-srok-1125281861.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/81/1118288148_56:0:903:635_1920x0_80_0_0_7527e7ccaee587663f9fa55f9c09b977.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крым, евпатория
Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом
В Евпатории пьяный отдыхающий санатория нанес тяжелые травмы охраннику, возбуждено дело
10:53 18.11.2022 (обновлено: 10:55 18.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории росгвардейцы задержали отдыхающего санатория, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в Росгвардии, наряд прибыл в санаторно-курортное учреждение после срабатывания "тревожной" сигнализации. Как выяснилось, один из его постояльцев — 38-летний мужчина — употреблял спиртные напитки и грубил охраннику.
"Нецензурно выражаясь в адрес охранника учреждения, указавшего на недопустимость подобного поведения, мужчина ударил своего оппонента. В результате сотрудник службы охраны санатория потерял сознание, упал на бетонное покрытие и получил серьезную травму головы", — говорится в сообщении.
Росгвардейцы вызвали на место медиков, мужчину госпитализировали. Правонарушителя патрульные передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело.