https://crimea.ria.ru/20221118/konflikt-v-sanatorii-v-evpatorii-obernulsya-bolnitsey-i-ugolovnym-delom-1125427626.html

Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом

Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом

В Евпатории росгвардейцы задержали отдыхающего санатория, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T10:53

2022-11-18T10:53

2022-11-18T10:55

происшествия

крым

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории росгвардейцы задержали отдыхающего санатория, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как рассказали в Росгвардии, наряд прибыл в санаторно-курортное учреждение после срабатывания "тревожной" сигнализации. Как выяснилось, один из его постояльцев — 38-летний мужчина — употреблял спиртные напитки и грубил охраннику.Росгвардейцы вызвали на место медиков, мужчину госпитализировали. Правонарушителя патрульные передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-evpatorii-politseyskiy-izbil-zaderzhannogo-i-poluchil-srok-1125281861.html

крым

евпатория

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происшествия, крым, евпатория