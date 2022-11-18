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Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом
Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом
В Евпатории росгвардейцы задержали отдыхающего санатория, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T10:53
2022-11-18T10:55
происшествия
крым
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории росгвардейцы задержали отдыхающего санатория, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как рассказали в Росгвардии, наряд прибыл в санаторно-курортное учреждение после срабатывания "тревожной" сигнализации. Как выяснилось, один из его постояльцев — 38-летний мужчина — употреблял спиртные напитки и грубил охраннику.Росгвардейцы вызвали на место медиков, мужчину госпитализировали. Правонарушителя патрульные передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело.
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происшествия, крым, евпатория
Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом

В Евпатории пьяный отдыхающий санатория нанес тяжелые травмы охраннику, возбуждено дело

10:53 18.11.2022 (обновлено: 10:55 18.11.2022)
 
© Фото: pixabay.comКулак
Кулак
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории росгвардейцы задержали отдыхающего санатория, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в Росгвардии, наряд прибыл в санаторно-курортное учреждение после срабатывания "тревожной" сигнализации. Как выяснилось, один из его постояльцев — 38-летний мужчина — употреблял спиртные напитки и грубил охраннику.

"Нецензурно выражаясь в адрес охранника учреждения, указавшего на недопустимость подобного поведения, мужчина ударил своего оппонента. В результате сотрудник службы охраны санатория потерял сознание, упал на бетонное покрытие и получил серьезную травму головы", — говорится в сообщении.

Росгвардейцы вызвали на место медиков, мужчину госпитализировали. Правонарушителя патрульные передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело.
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