https://crimea.ria.ru/20221117/v-krymu-osudili-onkologa-za-prichinenie-smerti-po-neostorozhnosti-1125415104.html

В Крыму осудили онколога за причинение смерти по неосторожности

В Крыму осудили онколога за причинение смерти по неосторожности - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В Крыму осудили онколога за причинение смерти по неосторожности

Бахчисарайский районный суд вынес приговор по делу о причинении врачом смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба суда. Ему назначено наказание в виде 1... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T14:09

2022-11-17T14:09

2022-11-17T14:09

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здравоохранение в крыму и севастополе

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд вынес приговор по делу о причинении врачом смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба суда. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.Жительница Бахчисарайского района в начале февраля 2021 года обратилась по предварительной договоренности на личный прием к врачу-онкологу в одну из бахчисарайских клиник с жалобами на опухоль на волосистой части головы, которая болела и кровоточила.Врач применил местное обезболивание раствором лидокаина. Затем остановил кровотечение и наложил повязку, забинтовал голову потерпевшей. После введения лидокаина состояние женщины резко ухудшилось, она потеряла сознание. Онколог провел реанимационные мероприятия, не оказавшие эффекта. Через некоторое время была констатирована смерть пациентки. Согласно заключению экспертной комиссии, причиной смерти потерпевшей явился анафилактический шок на введение лекарственного препарата "лидокаин".В судебном заседании подсудимый вину не признал. Гражданский иск по делу не заявлен.

https://crimea.ria.ru/20221019/krymskie-vrach-i-medsestra-osuzhdeny-za-fiktivnuyu-vaktsinatsiyu-1124976345.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, происшествия