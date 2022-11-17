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В Крыму осудили онколога за причинение смерти по неосторожности - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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В Крыму осудили онколога за причинение смерти по неосторожности
В Крыму осудили онколога за причинение смерти по неосторожности - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Крыму осудили онколога за причинение смерти по неосторожности
Бахчисарайский районный суд вынес приговор по делу о причинении врачом смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба суда. Ему назначено наказание в виде 1... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T14:09
2022-11-17T14:09
бахчисарай
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд вынес приговор по делу о причинении врачом смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба суда. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.Жительница Бахчисарайского района в начале февраля 2021 года обратилась по предварительной договоренности на личный прием к врачу-онкологу в одну из бахчисарайских клиник с жалобами на опухоль на волосистой части головы, которая болела и кровоточила.Врач применил местное обезболивание раствором лидокаина. Затем остановил кровотечение и наложил повязку, забинтовал голову потерпевшей. После введения лидокаина состояние женщины резко ухудшилось, она потеряла сознание. Онколог провел реанимационные мероприятия, не оказавшие эффекта. Через некоторое время была констатирована смерть пациентки. Согласно заключению экспертной комиссии, причиной смерти потерпевшей явился анафилактический шок на введение лекарственного препарата "лидокаин".В судебном заседании подсудимый вину не признал. Гражданский иск по делу не заявлен.
https://crimea.ria.ru/20221019/krymskie-vrach-i-medsestra-osuzhdeny-za-fiktivnuyu-vaktsinatsiyu-1124976345.html
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бахчисарай, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, происшествия
В Крыму осудили онколога за причинение смерти по неосторожности

В Бахчисарае осужден врач за смерть пациентки от анафилактического шока

14:09 17.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд вынес приговор по делу о причинении врачом смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба суда. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
Жительница Бахчисарайского района в начале февраля 2021 года обратилась по предварительной договоренности на личный прием к врачу-онкологу в одну из бахчисарайских клиник с жалобами на опухоль на волосистой части головы, которая болела и кровоточила.
"Для остановки кровотечения врач, являясь опытным специалистом в области медицины и не предвидя смерти пациентки, вышел за пределы своих профессиональных обязанностей и провел оперативное вмешательство в височно-затылочной области головы потерпевшей. При этом проведение каких-либо хирургических операций должностная инструкция врача-онколога этого консультационного центра не предусматривала", – отметили в пресс-службе суда.
Врач применил местное обезболивание раствором лидокаина. Затем остановил кровотечение и наложил повязку, забинтовал голову потерпевшей. После введения лидокаина состояние женщины резко ухудшилось, она потеряла сознание. Онколог провел реанимационные мероприятия, не оказавшие эффекта. Через некоторое время была констатирована смерть пациентки. Согласно заключению экспертной комиссии, причиной смерти потерпевшей явился анафилактический шок на введение лекарственного препарата "лидокаин".
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Гражданский иск по делу не заявлен.
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