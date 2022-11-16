https://crimea.ria.ru/20221116/obstanovka-na-osnovnykh-napravleniyakh-svo--svodka-za-sutki-1125395991.html
Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки
Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки
Российские войска за прошедшие сутки успешно отразили атаки противника на основных направлениях, потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и более 40 единиц РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T13:05
2022-11-16T13:05
2022-11-16T13:05
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки успешно отразили атаки противника на основных направлениях, потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны РФ.В результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.На Красно-Лиманском направлении российские подразделения отразили две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать позиции в направлении населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка ДНР безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск."Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами", – сообщил Конашенков.На Южно-Донецком направлении российские войска пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков
Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки
МО: ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военных на основных направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки успешно отразили атаки противника на основных направлениях, потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
В результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.
На Красно-Лиманском направлении российские подразделения отразили две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать позиции в направлении населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.
На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка ДНР безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск.
"Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами", – сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком направлении российские войска пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.