https://crimea.ria.ru/20221116/obstanovka-na-osnovnykh-napravleniyakh-svo--svodka-za-sutki-1125395991.html

Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки

Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Обстановка на основных направлениях СВО – сводка за сутки

Российские войска за прошедшие сутки успешно отразили атаки противника на основных направлениях, потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и более 40 единиц РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T13:05

2022-11-16T13:05

2022-11-16T13:05

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки успешно отразили атаки противника на основных направлениях, потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны РФ.В результате уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.На Красно-Лиманском направлении российские подразделения отразили две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать позиции в направлении населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка ДНР безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск."Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами", – сообщил Конашенков.На Южно-Донецком направлении российские войска пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков