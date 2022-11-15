https://crimea.ria.ru/20221115/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1125366151.html

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму без осадков, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T00:01

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крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +11…+13.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6, днем +12…+14.В Ялте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13.В Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем – +13…+15.В Евпатории сухо и облачно днем, температура воздуха +11…+13. Ночью переменная облачность и туман. Столбики термометров покажу +3…+5 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, без осадков. До +8 градусов ночью, +12…+14 днем.В Феодосии сухо и облачно. Ночью температура воздуха до +7 градусов, днем прогреется до +11…+13.Вместе с тем, до четверга, 17 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20221113/v-krym-idet-sneg-1125319158.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество