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Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму без осадков, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T00:01
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крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +11…+13.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6, днем +12…+14.В Ялте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13.В Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем – +13…+15.В Евпатории сухо и облачно днем, температура воздуха +11…+13. Ночью переменная облачность и туман. Столбики термометров покажу +3…+5 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, без осадков. До +8 градусов ночью, +12…+14 днем.В Феодосии сухо и облачно. Ночью температура воздуха до +7 градусов, днем прогреется до +11…+13.Вместе с тем, до четверга, 17 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды для Крыма на вторник, 15 ноября

00:01 15.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМолодёжь на улице в Симферополе
Молодёжь на улице в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на побережье до +9; днем +9…+14", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +11…+13.
В Севастополе облачно, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6, днем +12…+14.
В Ялте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13.
В Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем – +13…+15.
В Евпатории сухо и облачно днем, температура воздуха +11…+13. Ночью переменная облачность и туман. Столбики термометров покажу +3…+5 градусов тепла.
В Судаке переменная облачность, без осадков. До +8 градусов ночью, +12…+14 днем.
В Феодосии сухо и облачно. Ночью температура воздуха до +7 градусов, днем прогреется до +11…+13.
Вместе с тем, до четверга, 17 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Зарянка на скале у водопада Су-Учхан в Крыму. - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 17:47Радио "Спутник в Крыму"
В Крым идет снег
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 15 ноября
22:33Главные события и заявления дня: 14 ноября
22:14Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву
21:52Погибшего дельфина в Севастополе пока не смогли идентифицировать
21:41Почему выплаты работающим пенсионерам не будут индексировать
21:13Специалитет возвращается: Минобрнауки за отдельный уровень образования
21:08Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре
20:49В севастопольских реках начнут разводить краснокнижного лосося
20:31Киев и треть Украины остались без света на неделю -"Укрэнерго"
20:04В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону
19:37Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео
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18:42Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90%
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