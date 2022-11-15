https://crimea.ria.ru/20221115/na-chem-budut-ezdit-rossiyane--mnenie-avtoekspertov-1125365579.html

На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов

На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов - РИА Новости Крым, 14.11.2022

На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов

Уход автоконцернов с российского рынка не означает, что россияне должны будут пересесть на автомобили других производителей, так как даже при отсутствии... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-15T03:34

2022-11-15T03:34

2022-11-14T20:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Уход автоконцернов с российского рынка не означает, что россияне должны будут пересесть на автомобили других производителей, так как даже при отсутствии официального представительства машины могут ввозить в Россию неофициально. Такое мнение РИА Новости Крым высказал автомобильный эксперт, автор видеоблога про автомобили "Лиса Рулит" Елена Лисовская."Мы прекрасно ввозим все те же автомобили, на которых ездили россияне, на них они и будут ездить. Плюс китайский автопром, он никуда не ушел. Главное - без паники. Все это ввозится, и запчасти, и автомобили, все есть, но неофициально", — успокоила Лисовская.Говоря о ценах на ввезенные авто, она отметила, что, в сравнении с предлагаемыми у официальных дилеров, стоимость автомобилей у "неофициалов" выгоднее, несмотря на общий рост в последние годы.Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, в свою очередь, заявил, что не стал бы доверять китайскому автопрому, который занимает вторую строчку после отечественного в прогнозируемых лидерах на российском авторынке. По его мнению, китайские авто по-прежнему не отличаются надежностью и безопасностью. Он порекомендовал автовладельцам беречь свои машины, особенно если они куплены в стране, где изначально производились.Тем, кто хочет приобрести себе автомобиль, Канаев порекомендовал обратить внимание на вторичный рынок. Покупать подержанные корейские и китайские автомобили эксперт не советует, так как они производятся из тонкого металла, который не устойчив к российскому климату."Что можно купить на вторичном рынке? Самое надежное - это японский автопром, особенно те машины, которые делались не у нас. Что касается подержанных "китайцев" и "корейцев" — я наблюдаю за автомобилями, которые ездят в Москве по пять лет, и они все уже практически сгнили", — объяснил специалист.По его мнению, лидером ликвидных автомобилей на вторичном рынке остаются "японцы".Ранее автоэксперт высказал мнение, что новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом.

https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

мнения, транспорт, общество