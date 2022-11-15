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На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов
На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов - РИА Новости Крым, 14.11.2022
На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов
Уход автоконцернов с российского рынка не означает, что россияне должны будут пересесть на автомобили других производителей, так как даже при отсутствии... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-15T03:34
2022-11-14T20:00
мнения
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Уход автоконцернов с российского рынка не означает, что россияне должны будут пересесть на автомобили других производителей, так как даже при отсутствии официального представительства машины могут ввозить в Россию неофициально. Такое мнение РИА Новости Крым высказал автомобильный эксперт, автор видеоблога про автомобили "Лиса Рулит" Елена Лисовская."Мы прекрасно ввозим все те же автомобили, на которых ездили россияне, на них они и будут ездить. Плюс китайский автопром, он никуда не ушел. Главное - без паники. Все это ввозится, и запчасти, и автомобили, все есть, но неофициально", — успокоила Лисовская.Говоря о ценах на ввезенные авто, она отметила, что, в сравнении с предлагаемыми у официальных дилеров, стоимость автомобилей у "неофициалов" выгоднее, несмотря на общий рост в последние годы.Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, в свою очередь, заявил, что не стал бы доверять китайскому автопрому, который занимает вторую строчку после отечественного в прогнозируемых лидерах на российском авторынке. По его мнению, китайские авто по-прежнему не отличаются надежностью и безопасностью. Он порекомендовал автовладельцам беречь свои машины, особенно если они куплены в стране, где изначально производились.Тем, кто хочет приобрести себе автомобиль, Канаев порекомендовал обратить внимание на вторичный рынок. Покупать подержанные корейские и китайские автомобили эксперт не советует, так как они производятся из тонкого металла, который не устойчив к российскому климату."Что можно купить на вторичном рынке? Самое надежное - это японский автопром, особенно те машины, которые делались не у нас. Что касается подержанных "китайцев" и "корейцев" — я наблюдаю за автомобилями, которые ездят в Москве по пять лет, и они все уже практически сгнили", — объяснил специалист.По его мнению, лидером ликвидных автомобилей на вторичном рынке остаются "японцы".Ранее автоэксперт высказал мнение, что новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом.
https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, транспорт, общество
На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов

"Берегите свои автомобили" — эксперты о перспективах авторынка в России

03:34 15.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Уход автоконцернов с российского рынка не означает, что россияне должны будут пересесть на автомобили других производителей, так как даже при отсутствии официального представительства машины могут ввозить в Россию неофициально. Такое мнение РИА Новости Крым высказал автомобильный эксперт, автор видеоблога про автомобили "Лиса Рулит" Елена Лисовская.
"Мы прекрасно ввозим все те же автомобили, на которых ездили россияне, на них они и будут ездить. Плюс китайский автопром, он никуда не ушел. Главное - без паники. Все это ввозится, и запчасти, и автомобили, все есть, но неофициально", — успокоила Лисовская.
Говоря о ценах на ввезенные авто, она отметила, что, в сравнении с предлагаемыми у официальных дилеров, стоимость автомобилей у "неофициалов" выгоднее, несмотря на общий рост в последние годы.
Автосалон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:58
Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта
Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, в свою очередь, заявил, что не стал бы доверять китайскому автопрому, который занимает вторую строчку после отечественного в прогнозируемых лидерах на российском авторынке. По его мнению, китайские авто по-прежнему не отличаются надежностью и безопасностью. Он порекомендовал автовладельцам беречь свои машины, особенно если они куплены в стране, где изначально производились.
"Сейчас ситуация, конечно, плачевная. Я всегда говорю: берегите те автомобили, которые у вас есть сейчас. Запчасти к ним через параллельный импорт будут в Россию поступать, пусть и через третьи страны. Если у вас есть автомобили, которые вы покупали в автосалонах, например, Европы и Америки, — в ближайшем будущем это будет особый сегмент, можно сказать, эксклюзив", — посоветовал автоэксперт.
Тем, кто хочет приобрести себе автомобиль, Канаев порекомендовал обратить внимание на вторичный рынок. Покупать подержанные корейские и китайские автомобили эксперт не советует, так как они производятся из тонкого металла, который не устойчив к российскому климату.
"Что можно купить на вторичном рынке? Самое надежное - это японский автопром, особенно те машины, которые делались не у нас. Что касается подержанных "китайцев" и "корейцев" — я наблюдаю за автомобилями, которые ездят в Москве по пять лет, и они все уже практически сгнили", — объяснил специалист.
По его мнению, лидером ликвидных автомобилей на вторичном рынке остаются "японцы".
Ранее автоэксперт высказал мнение, что новый отечественный автомобиль может стать более удачной покупкой, чем иномарка с пробегом.
ВАЗ-2101 Жигули - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 20:51
Автоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей
 
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03:34На чем будут ездить россияне — мнение автоэкспертов
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
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