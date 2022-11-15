https://crimea.ria.ru/20221115/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-snova-perekroyut-1125372151.html
Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют
Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют
Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова приостановят 16 ноября из-за технологических работ. Об этом сообщили в республиканском минтрансе. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:20
2022-11-15T10:20
2022-11-15T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова приостановят 16 ноября из-за технологических работ. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Грузовым автомобилям рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.Как сообщалось, проезд автомобилей по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже дважды – 8 и 12 ноября. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221114/kak-organizovano-dvizhenie-na-krymskom-mostu-v-nochnoe-vremya--video-1125362387.html
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым
Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют
Крымский мост снова закроют для автомобилей 16 ноября
10:20 15.11.2022 (обновлено: 10:22 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова приостановят 16 ноября из-за технологических работ. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.
"16 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно", - говорится в сообщении.
Грузовым автомобилям рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.
Как сообщалось, проезд автомобилей по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже дважды – 8 и 12 ноября. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.