https://crimea.ria.ru/20221115/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-snova-perekroyut-1125372151.html

Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют

Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова приостановят 16 ноября из-за технологических работ. Об этом сообщили в республиканском минтрансе. РИА Новости Крым, 15.11.2022

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транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова приостановят 16 ноября из-за технологических работ. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Грузовым автомобилям рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.Как сообщалось, проезд автомобилей по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже дважды – 8 и 12 ноября. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221114/kak-organizovano-dvizhenie-na-krymskom-mostu-v-nochnoe-vremya--video-1125362387.html

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транспорт, крым