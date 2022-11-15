https://crimea.ria.ru/20221115/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-15-noyabrya-1125372479.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября

На территории Республики Крым зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 327 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T10:35

2022-11-15T10:35

2022-11-15T10:35

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 327 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 329 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период – 201 977", – говорится в сообщении ведомства.В Севастополе подтверждены 10 новых случаев заболевания, умер один человек в возрасте 69 лет."В ковидные стационары Севастополя были госпитализированы четыре человека. Выписаны шесть пациентов. На данный момент в больницах находится 62 пациента, из них 55 – с подтвержденным COVID-19", – проинформировали в правительстве города.В Крыму смягчили ограничения по COVID-19 >>По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 273 человека, выздоровели 93 549.Ранее сообщалось о поступлении в Крым первой партии интерназальной вакцины "Спутник V".

https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-mozhno-privitsya-nazalnoy-vaktsinoy-protiv-covid-19--1125361559.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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