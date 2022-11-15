Рейтинг@Mail.ru
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221115/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-15-noyabrya-1125372479.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября
На территории Республики Крым зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 327 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:35
2022-11-15T10:35
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1e/1121911208_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_f2990694c8e0693b1e50d56dc42adb80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 327 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 329 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период – 201 977", – говорится в сообщении ведомства.В Севастополе подтверждены 10 новых случаев заболевания, умер один человек в возрасте 69 лет."В ковидные стационары Севастополя были госпитализированы четыре человека. Выписаны шесть пациентов. На данный момент в больницах находится 62 пациента, из них 55 – с подтвержденным COVID-19", – проинформировали в правительстве города.В Крыму смягчили ограничения по COVID-19 &gt;&gt;По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 273 человека, выздоровели 93 549.Ранее сообщалось о поступлении в Крым первой партии интерназальной вакцины "Спутник V".
https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-mozhno-privitsya-nazalnoy-vaktsinoy-protiv-covid-19--1125361559.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1e/1121911208_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_ebb5da1b4d2d1c37ebc7dcedcb7ee677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября

В Крыму и Севастополе выявили 31 новый случай COVID-19, скончался один человек

10:35 15.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина" в Москве
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 327 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 329 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период – 201 977", – говорится в сообщении ведомства.
Клинические испытания назальной вакцины - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 14:56
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19
В Севастополе подтверждены 10 новых случаев заболевания, умер один человек в возрасте 69 лет.
"В ковидные стационары Севастополя были госпитализированы четыре человека. Выписаны шесть пациентов. На данный момент в больницах находится 62 пациента, из них 55 – с подтвержденным COVID-19", – проинформировали в правительстве города.
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19 >>
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 273 человека, выздоровели 93 549.
Ранее сообщалось о поступлении в Крым первой партии интерназальной вакцины "Спутник V".
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Правительство РФ утвердило новую меру поддержки для детей-инвалидов
10:47Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу
10:35COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября
10:30Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант
10:20Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют
10:16Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму
10:12Теракт в Мелитополе – есть пострадавший
10:06Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября
10:04Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине
10:02ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе
09:54Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов
09:39Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить
09:27Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
09:17Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"
09:02В ДНР сообщили об освобождении Опытного
08:53На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект
08:44В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона
08:22Наденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан
07:57За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей 2:21
07:31Что будет с биткоином в ближайшем будущем – прогноз аналитика
Лента новостейМолния