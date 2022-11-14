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Керченская переправа 14 ноября: как ходят паромы и какая погода в проливе
Керченская переправа 14 ноября: как ходят паромы и какая погода в проливе - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Керченская переправа 14 ноября: как ходят паромы и какая погода в проливе
Более 31 тысячи пассажиров и почти 20 тысяч автотранспортных средств перевезли паромы с запуска работы Керченской переправы. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T10:10
2022-11-14T10:10
2022-11-14T10:10
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Более 31 тысячи пассажиров и почти 20 тысяч автотранспортных средств перевезли паромы с запуска работы Керченской переправы. Об этом сообщает Минтранс России.На линии работают семь паромов, они выполнили 626 рейсов.По данным Росгидромета, погода на переправе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."В понедельник ожидается северный ветер 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см. Температура воздуха днем +9…11 градусов, воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа
Керченская переправа 14 ноября: как ходят паромы и какая погода в проливе
Керченская переправа 14 ноября: как ходят паромы и какая погода в проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Более 31 тысячи пассажиров и почти 20 тысяч автотранспортных средств перевезли паромы с запуска работы Керченской переправы. Об этом сообщает Минтранс России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 31 286 пассажиров, 19 235 единиц автотранспорта и 1689 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
На линии работают семь паромов, они выполнили 626 рейсов.
По данным Росгидромета, погода на переправе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"В понедельник ожидается северный ветер 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см. Температура воздуха днем +9…11 градусов, воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.