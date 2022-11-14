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Керченская переправа 14 ноября: как ходят паромы и какая погода в проливе

Керченская переправа 14 ноября: как ходят паромы и какая погода в проливе - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Керченская переправа 14 ноября: как ходят паромы и какая погода в проливе

Более 31 тысячи пассажиров и почти 20 тысяч автотранспортных средств перевезли паромы с запуска работы Керченской переправы. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T10:10

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керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Более 31 тысячи пассажиров и почти 20 тысяч автотранспортных средств перевезли паромы с запуска работы Керченской переправы. Об этом сообщает Минтранс России.На линии работают семь паромов, они выполнили 626 рейсов.По данным Росгидромета, погода на переправе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."В понедельник ожидается северный ветер 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см. Температура воздуха днем +9…11 градусов, воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа