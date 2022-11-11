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В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины. Об этом в пятницу утром написал глава обладминистрации Сергей Борзов в своем... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T09:31
2022-11-11T09:31
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины. Об этом в пятницу утром написал глава обладминистрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале."Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы", — сообщил он.Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября, после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, действуют графики веерных и аварийных отключений.
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украина, специальная военная операция рф на украине
В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

Власти Винницкой области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

09:31 11.11.2022
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPПожарные убирают обломки из поврежденного здания после авиаудара по городу Винница
Пожарные убирают обломки из поврежденного здания после авиаудара по городу Винница
© SERGEI SUPINSKY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины. Об этом в пятницу утром написал глава обладминистрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.
"Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы", — сообщил он.
Электрощитовая - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 10:26
Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября, после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, действуют графики веерных и аварийных отключений.
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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