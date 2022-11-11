https://crimea.ria.ru/20221111/v-vinnitskoy-oblasti-povrezhden-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-1125317017.html

В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины. Об этом в пятницу утром написал глава обладминистрации Сергей Борзов в своем... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T09:31

2022-11-11T09:31

2022-11-11T09:31

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины. Об этом в пятницу утром написал глава обладминистрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале."Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы", — сообщил он.Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября, после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, действуют графики веерных и аварийных отключений.

https://crimea.ria.ru/20221110/milliony-bez-sveta-po-vsey-ukraine-vvedeny-veernye-otklyucheniya-1125306808.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине