https://crimea.ria.ru/20221109/v-gorakh-kryma-otremontirovali-staruyu-sevastopolskuyu-dorogu-1125295524.html
В горах Крыма отремонтировали старую севастопольскую дорогу
В горах Крыма отремонтировали старую севастопольскую дорогу - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В горах Крыма отремонтировали старую севастопольскую дорогу
На Севастопольском шоссе завершены дорожные работы в районе Форосской церкви. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T14:32
2022-11-09T14:32
2022-11-09T14:32
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На Севастопольском шоссе завершены дорожные работы в районе Форосской церкви. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, отремонтирован участок от села Орлиное до Храма Воскресения Христова (церковь на обрыве Красной скалы на высоте около 400 метров над уровнем моря – ред.). Также новый асфальт появился возле Байдарских ворот.Также завершен ремонт дороги на мосту между селами Озерное и Широкое, рядом с Чернореченским водохранилищем.Всего в этом году в Севастополе ремонтируют 73 дороги и два мостовых сооружения общей протяженностью более 67 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Старая Севастопольская дорога (еще одно название – Воронцовская, ныне Севастопольское шоссе) – первая дорога, соединившая через горы Ялту и, по сути, весь Южный берег Крыма с Севастополем и далее с Симферополем. Строилась военными по инициативе графа Михаила Воронцова на протяжении десяти лет: с 1837 по 1848 год.Окончание длительных и тяжелых работ было отмечено еще одним строительством на Байдарском перевале – возведением своеобразного памятника победы над неприступными горами – Байдарских ворот (архитектор Карл Эшлиман).Старая Севастопольская дорога оставалась единственным транспортным сообщением между Севастополем и Ялтой до строительства Южнобережного шоссе. С появлением "Тавриды" она вовсе потеряла свое стратегическое значение – теперь это маршрут скорее для тех, кому важнее получить впечатления от поездки в окружении живописной природы.
https://crimea.ria.ru/20220914/v-sevastopole-otkryli-dorogu-ot-yaltinskoy-razvyazki-v-simferopol-1124498855.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, михаил развожаев
В горах Крыма отремонтировали старую севастопольскую дорогу
Старую севастопольскую дорогу на Ялту отремонтировали
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На Севастопольском шоссе завершены дорожные работы в районе Форосской церкви. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, отремонтирован участок от села Орлиное до Храма Воскресения Христова (церковь на обрыве Красной скалы на высоте около 400 метров над уровнем моря – ред.). Также новый асфальт появился возле Байдарских ворот.
"Протяженность объекта 5 100 метров. Дорогу везде выровняли, обновили асфальтовое покрытие, нанесли разметку, обочины отсыпали песчано-гравийной смесью", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также завершен ремонт дороги на мосту между селами Озерное и Широкое, рядом с Чернореченским водохранилищем.
Всего в этом году в Севастополе ремонтируют 73 дороги и два мостовых сооружения общей протяженностью более 67 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Старая Севастопольская дорога (еще одно название – Воронцовская, ныне Севастопольское шоссе) – первая дорога, соединившая через горы Ялту и, по сути, весь Южный берег Крыма с Севастополем и далее с Симферополем. Строилась военными по инициативе графа Михаила Воронцова на протяжении десяти лет: с 1837 по 1848 год.
Окончание длительных и тяжелых работ было отмечено еще одним строительством на Байдарском перевале – возведением своеобразного памятника победы над неприступными горами – Байдарских ворот (архитектор Карл Эшлиман).
Старая Севастопольская дорога оставалась единственным транспортным сообщением между Севастополем и Ялтой до строительства Южнобережного шоссе. С появлением "Тавриды" она вовсе потеряла свое стратегическое значение – теперь это маршрут скорее для тех, кому важнее получить впечатления от поездки в окружении живописной природы.