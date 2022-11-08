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Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео
Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео
Силы Народной милиции ДНР полностью очистили от боевиков территорию Донецкого аэропорта, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T10:38
2022-11-08T10:38
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Силы Народной милиции ДНР полностью очистили от боевиков территорию Донецкого аэропорта, сообщается в Telegram-канале ведомства.Здания аэропорта были под контролем сил ДНР с 2015 года, но в районе поселка Опытное оставались незанятые позиции, которые теперь удалось занять. Таким образом, силы Народной милиции теперь полностью контролируют взлетную полосу аэропорта:Как уточнил в своем Telegram-канале командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Народной милиции ДНР, полковник Артем Жога, позиции в районе Опытного были взяты месяц назад, но знамя решили водрузить только после того, как отбросят врага за пределы трассы М-4, "чтобы уже наверняка".Боевые действия между силами ДНР и боевиками ВСУ за контроль над стратегическим объектом — международным аэропортом Донецк продолжались с 2014 года. Длительное противостояние закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в январе 2015.Сам аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта полностью разрушены.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине
Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео

Народная милиция ДНР: Донецкий аэропорт полностью очищен от противника

10:38 08.11.2022
 
© РИА Новости . Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкСтела с названием города при въезде в Донецк
Стела с названием города при въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Ирина Геращенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Силы Народной милиции ДНР полностью очистили от боевиков территорию Донецкого аэропорта, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Силам Народной милиции ДНР в составе батальона "Спарта", 3-го отдельного батальона специального назначения при поддержке отдельного танкового батальона, 1539-го батальона имени архангела Михаила, и 238-й артиллерийской бригады ВС РФ удалось полностью освободить территорию Донецкого аэропорта. Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за "муравейники" - хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта", - сказано в сообщении.
Здания аэропорта были под контролем сил ДНР с 2015 года, но в районе поселка Опытное оставались незанятые позиции, которые теперь удалось занять. Таким образом, силы Народной милиции теперь полностью контролируют взлетную полосу аэропорта:

"Пришел тот день, когда мы забрали полностью аэропорт, мы контролируем взлетную полосу, большой и малый "муравейники". Соответственно, и все прилегающие территории. Долгих 8 лет мы к этому шли. 8 лет как мы вообще зашли в аэропорт. Это было делом чести завершить всю эту эпопею", - поясняет офицер НМ ДНР с позывным Колыма на видео, прикрепленном к посту.

Как уточнил в своем Telegram-канале командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Народной милиции ДНР, полковник Артем Жога, позиции в районе Опытного были взяты месяц назад, но знамя решили водрузить только после того, как отбросят врага за пределы трассы М-4, "чтобы уже наверняка".
Боевые действия между силами ДНР и боевиками ВСУ за контроль над стратегическим объектом — международным аэропортом Донецк продолжались с 2014 года. Длительное противостояние закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в январе 2015.
Сам аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта полностью разрушены.
Донецкая Народная Республика (ДНР)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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