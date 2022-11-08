https://crimea.ria.ru/20221108/donetskiy-aeroport-polnostyu-ochischen-ot-boevikov-vsu--video-1125272193.html

Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео

Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео

Силы Народной милиции ДНР полностью очистили от боевиков территорию Донецкого аэропорта, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T10:38

2022-11-08T10:38

2022-11-08T10:38

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Силы Народной милиции ДНР полностью очистили от боевиков территорию Донецкого аэропорта, сообщается в Telegram-канале ведомства.Здания аэропорта были под контролем сил ДНР с 2015 года, но в районе поселка Опытное оставались незанятые позиции, которые теперь удалось занять. Таким образом, силы Народной милиции теперь полностью контролируют взлетную полосу аэропорта:Как уточнил в своем Telegram-канале командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Народной милиции ДНР, полковник Артем Жога, позиции в районе Опытного были взяты месяц назад, но знамя решили водрузить только после того, как отбросят врага за пределы трассы М-4, "чтобы уже наверняка".Боевые действия между силами ДНР и боевиками ВСУ за контроль над стратегическим объектом — международным аэропортом Донецк продолжались с 2014 года. Длительное противостояние закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в январе 2015.Сам аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта полностью разрушены.

донецкая народная республика (днр)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине