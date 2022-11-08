https://crimea.ria.ru/20221108/chem-opasny-tsvetnye-linzy-1125267182.html

Чем опасны цветные линзы

Чем опасны цветные линзы - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Чем опасны цветные линзы

В отличие от медицинских, косметические линзы могут быть опасны для зрения, особенно если носить их дольше шести часов подряд, предупреждает офтальмолог,... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T21:49

2022-11-08T21:49

2022-11-08T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В отличие от медицинских, косметические линзы могут быть опасны для зрения, особенно если носить их дольше шести часов подряд, предупреждает офтальмолог, микрохирург Светлана Миргородская, пишет "Газета.ру".По словам доктора, цветные линзы бывают двух типов: оттеночные, которые прокрашены не плотно - они не слишком опасны, и декоративные, способные полностью изменить цвет глаз. Последние имеют плотно прокрашенный рисунок, так что прозрачной остается только зрачковая зона. В этой связи важно, чтобы диаметр такой зоны совпадал с диаметром вашего зрачка - иначе часть обзора будет спрятана, что негативно влияет на зрение.Кроме того, любые линзы опасно носить дольше шести часов подряд, поскольку они ухудшают питание роговицы и могут спровоцировать синдром сухого глаза. Также надо учесть, что линзы бывают одноразовые, двухнедельные и месячные - не следует пренебрегать сроками, которые указывает производитель и носить их дольше.Также не стоит покупать линзы на неизвестных сайтах, поскольку низкая цена чаще всего связана с экономией на материалах: "Очень сложно и предсказать реакцию на раствор, в которых линзы хранятся. Состав может вызывать аллергические реакции и быть нестерильным, провоцируя воспаление", — предупреждает офтальмолог.Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков пояснил, что людям с заболеваниями и травмами глаз противопоказано ношение линз.

https://crimea.ria.ru/20220610/myaso-v-ratsione-i-zrenie--uchenye-sdelali-udivitelnoe-otkrytie-1123497132.html

https://crimea.ria.ru/20220527/komu-nelzya-nosit-linzy--mnenie-1123354214.html

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