Рейтинг@Mail.ru
В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221104/v-dzhankoe-pyanyy-voditel-pytalsya-dat-vzyatku-politseyskim-1125235414.html
В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским
В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским - РИА Новости Крым, 04.11.2022
В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским
В Джанкое пьяный 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" пытался дать взятку полицейским, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T18:49
2022-11-04T18:49
мвд по республике крым
происшествия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262314_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb17ce861a53a239cc442d31e31573b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкое пьяный 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" пытался дать взятку полицейским, сообщает пресс-служба МВД по РК.Как сообщили в пресс-службе, водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен правоохранителями, однако решил избежать ответственности, и предложил полицейским деньги:О попытке дачи взятки полицейские сообщили в дежурную часть, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту принято решение в соответствии с действующим законодательством.
https://crimea.ria.ru/20221027/simferopolets-poydet-pod-sud-za-popytku-ubiystva-voditelya-trolleybusa-1125113832.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262314_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18209ac24720b7a5645eb322dfb1166d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, происшествия, крым
В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским

Пьяный житель Джанкоя пытался откупиться от сотрудников полиции

18:49 04.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкое пьяный 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" пытался дать взятку полицейским, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как сообщили в пресс-службе, водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен правоохранителями, однако решил избежать ответственности, и предложил полицейским деньги:
"Во время оформления протокола нарушитель оставил в салоне служебного автомобиля 7,5 тысяч рублей, попросив полицейских не составлять в отношении него административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники полиции предупредили о противоправности таких действий. Несмотря на это, нарушитель продолжал настаивать на вручении денежного вознаграждения", - сказано в сообщении.
О попытке дачи взятки полицейские сообщили в дежурную часть, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Нож - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:14
Симферополец пойдет под суд за попытку убийства водителя троллейбуса
 
МВД по Республике КрымПроисшествияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Главные события и заявления дня: 4 ноября
19:19"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — Путин
18:49В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским
18:18В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час
17:42Путин подписал ряд новых "военных" законов
17:00В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
16:59Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России
16:45Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ
16:13В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
15:35ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ
14:47Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту
14:35ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
14:11Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку
13:47На Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников миссии МАГАТЭ
13:15Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
12:55Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА
12:26Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти
12:20Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
11:37ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие
11:22Многие страны давно не верят Западу — Медведев
Лента новостейМолния