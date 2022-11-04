В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским
Пьяный житель Джанкоя пытался откупиться от сотрудников полиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкое пьяный 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" пытался дать взятку полицейским, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как сообщили в пресс-службе, водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен правоохранителями, однако решил избежать ответственности, и предложил полицейским деньги:
"Во время оформления протокола нарушитель оставил в салоне служебного автомобиля 7,5 тысяч рублей, попросив полицейских не составлять в отношении него административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники полиции предупредили о противоправности таких действий. Несмотря на это, нарушитель продолжал настаивать на вручении денежного вознаграждения", - сказано в сообщении.
О попытке дачи взятки полицейские сообщили в дежурную часть, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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