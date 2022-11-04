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В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским

В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским - РИА Новости Крым, 04.11.2022

В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским

В Джанкое пьяный 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" пытался дать взятку полицейским, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T18:49

2022-11-04T18:49

2022-11-04T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Джанкое пьяный 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" пытался дать взятку полицейским, сообщает пресс-служба МВД по РК.Как сообщили в пресс-службе, водитель с признаками алкогольного опьянения был остановлен правоохранителями, однако решил избежать ответственности, и предложил полицейским деньги:О попытке дачи взятки полицейские сообщили в дежурную часть, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту принято решение в соответствии с действующим законодательством.

https://crimea.ria.ru/20221027/simferopolets-poydet-pod-sud-za-popytku-ubiystva-voditelya-trolleybusa-1125113832.html

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2022

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мвд по республике крым, происшествия, крым