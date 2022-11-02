https://crimea.ria.ru/20221102/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-po-povodu-voennykh-prigotovleniy-norvegii-1125210409.html

В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии

В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии

Россия воспринимает военные приготовления Норвегии как курс на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, заявила в среду на брифинге официальный... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T15:09

2022-11-02T15:09

2022-11-02T15:09

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия воспринимает военные приготовления Норвегии как курс на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция.Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции заявил, что правительство страны решило усилить готовность вооружённых сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине.

https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html

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2022

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)