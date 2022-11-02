https://crimea.ria.ru/20221102/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-po-povodu-voennykh-prigotovleniy-norvegii-1125210409.html
В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии
В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии
Россия воспринимает военные приготовления Норвегии как курс на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, заявила в среду на брифинге официальный... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:09
2022-11-02T15:09
2022-11-02T15:09
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/33/293396_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_839b5a9549c946af6063262e19950cd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия воспринимает военные приготовления Норвегии как курс на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция.Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции заявил, что правительство страны решило усилить готовность вооружённых сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/33/293396_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_63a47944396f44fb7d64695b600dca83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии
Захарова: Норвегия сознательно эскалирует напряженность в Евроарктическом регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия воспринимает военные приготовления Норвегии как курс на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Норвегии фактически на постоянной основе появились иностранные военные базы. Модернизирована соответствующая инфраструктура, закупается современная техника, Осло в числе наиболее активных сторонников втягивания НАТО в Арктику. Подобное развитие событий у российских границ мы расцениваем как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, окончательное разрушение российско-норвежских отношений", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Она отметила, что Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция.
Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции заявил, что правительство страны решило усилить готовность вооружённых сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине.