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В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии
В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии
Россия воспринимает военные приготовления Норвегии как курс на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, заявила в среду на брифинге официальный... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:09
2022-11-02T15:09
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия воспринимает военные приготовления Норвегии как курс на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция.Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции заявил, что правительство страны решило усилить готовность вооружённых сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии

Захарова: Норвегия сознательно эскалирует напряженность в Евроарктическом регионе

15:09 02.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВысокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта Арктика – 2015 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Александр Ковалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия воспринимает военные приготовления Норвегии как курс на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Норвегии фактически на постоянной основе появились иностранные военные базы. Модернизирована соответствующая инфраструктура, закупается современная техника, Осло в числе наиболее активных сторонников втягивания НАТО в Арктику. Подобное развитие событий у российских границ мы расцениваем как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, окончательное разрушение российско-норвежских отношений", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Она отметила, что Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция.
Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции заявил, что правительство страны решило усилить готовность вооружённых сил королевства с 1 ноября на фоне конфликта на Украине.
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