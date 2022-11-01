https://crimea.ria.ru/20221101/skolko-zhiteley-khersonschiny-pribyli-v-sevastopol-1125197512.html
Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь
Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь
В Севастополь прибыли порядка 200 жителей Херсонской области, вынужденно покинувших дома после объявления временного переселения. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T21:13
2022-11-01T21:13
2022-11-01T19:50
севастополь
общество
военное положение в новых регионах россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополь прибыли порядка 200 жителей Херсонской области, вынужденно покинувших дома после объявления временного переселения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в волонтерском штабе "Мы вместе – Севастополь"."В Севастополе все, кто приезжает из Херсона, это самостоятельно прибывшие. Всего (приехали) до 200 человек, это и взрослые, и дети", – сообщили в волонтерском штабе.Здесь уточнили, что организованно из Херсонской области вынужденные переселенцы прибывают только в соседний регион, Республику Крым, где координируются вопросы их дальнейшей переправки в другие регионы России. Первая волна прошла, теперь, в связи с объявленным расширением зоны эвакуации на Херсонщине, ждут вторую. Направляющиеся самостоятельно в Севастополь беженцы приезжают из Херсонщины через пункт Джанкой в Крыму, уточнили волонтеры.По информации волонтерского штаба, всего с 24 февраля в Севастополь самостоятельно прибыли порядка 15 000 беженцев из Украины и освобожденных территорий, ставших теперь субъектами РФ.Напомним, Севастополь не включен в список субъектов РФ, размещающих беженцев в связи особенностями региона – большими сложностями с регистрацией временного пребывания, необходимой для получения временного убежища. Ранее об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. 18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".1 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что после объявления о вывозе людей из Херсонской области Кубань приняла более 10 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221101/vyvoz-lyudey-iz-khersonskoy-oblasti-skolko-zhiteley-otselyat-i-kuda-1125186966.html
севастополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество, военное положение в новых регионах россии
Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь
В Севастополь из Херсонской области за две недели прибыли около 200 взрослых и детей
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Севастополь прибыли порядка 200 жителей Херсонской области, вынужденно покинувших дома после объявления временного переселения. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в волонтерском штабе "Мы вместе – Севастополь".
"В Севастополе все, кто приезжает из Херсона, это самостоятельно прибывшие. Всего (приехали) до 200 человек, это и взрослые, и дети", – сообщили в волонтерском штабе.
Здесь уточнили, что организованно из Херсонской области вынужденные переселенцы прибывают только в соседний регион, Республику Крым, где координируются вопросы их дальнейшей переправки в другие регионы России. Первая волна прошла, теперь, в связи с объявленным расширением зоны эвакуации на Херсонщине,
ждут вторую.
"Централизованно автобусы из Херсонской области шли в Красноперекопск, оттуда людей после прохождения проверки в пункте приема организованно направляли на поездах на материк: Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край. Потом этот пункт закрылся, так как основную, большую часть беженцев, вывезли. Но сейчас опять будет поток, и все опять будет открываться", – рассказали в штабе.
Направляющиеся самостоятельно в Севастополь беженцы приезжают из Херсонщины через пункт Джанкой в Крыму, уточнили волонтеры.
По информации волонтерского штаба, всего с 24 февраля в Севастополь самостоятельно прибыли порядка 15 000 беженцев из Украины и освобожденных территорий, ставших теперь субъектами РФ.
Напомним, Севастополь не включен в список субъектов РФ, размещающих беженцев
в связи особенностями региона – большими сложностями с регистрацией временного пребывания, необходимой для получения временного убежища. Ранее об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".
1 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что после объявления о вывозе людей из Херсонской области Кубань приняла более 10 тысяч человек.