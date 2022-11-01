https://crimea.ria.ru/20221101/skolko-zhiteley-khersonschiny-pribyli-v-sevastopol-1125197512.html

Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь

Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь

В Севастополь прибыли порядка 200 жителей Херсонской области, вынужденно покинувших дома после объявления временного переселения. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T21:13

2022-11-01T21:13

2022-11-01T19:50

севастополь

общество

военное положение в новых регионах россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополь прибыли порядка 200 жителей Херсонской области, вынужденно покинувших дома после объявления временного переселения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в волонтерском штабе "Мы вместе – Севастополь"."В Севастополе все, кто приезжает из Херсона, это самостоятельно прибывшие. Всего (приехали) до 200 человек, это и взрослые, и дети", – сообщили в волонтерском штабе.Здесь уточнили, что организованно из Херсонской области вынужденные переселенцы прибывают только в соседний регион, Республику Крым, где координируются вопросы их дальнейшей переправки в другие регионы России. Первая волна прошла, теперь, в связи с объявленным расширением зоны эвакуации на Херсонщине, ждут вторую. Направляющиеся самостоятельно в Севастополь беженцы приезжают из Херсонщины через пункт Джанкой в Крыму, уточнили волонтеры.По информации волонтерского штаба, всего с 24 февраля в Севастополь самостоятельно прибыли порядка 15 000 беженцев из Украины и освобожденных территорий, ставших теперь субъектами РФ.Напомним, Севастополь не включен в список субъектов РФ, размещающих беженцев в связи особенностями региона – большими сложностями с регистрацией временного пребывания, необходимой для получения временного убежища. Ранее об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. 18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".1 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что после объявления о вывозе людей из Херсонской области Кубань приняла более 10 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221101/vyvoz-lyudey-iz-khersonskoy-oblasti-skolko-zhiteley-otselyat-i-kuda-1125186966.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, общество, военное положение в новых регионах россии