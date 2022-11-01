https://crimea.ria.ru/20221101/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--chto-izmenilos-za-sutki-1125188226.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки

COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки

На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 972 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T11:06

2022-11-01T11:06

2022-11-01T11:06

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 972 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.Скончался еще один человек. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5402 человека.В Севастополе подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19, скончался пациент в возрасте 74 лет.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 95 937 человек, выздоровели 93 126.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество