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COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки
COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 972 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 972 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.Скончался еще один человек. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5402 человека.В Севастополе подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19, скончался пациент в возрасте 74 лет.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 95 937 человек, выздоровели 93 126.
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крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 61 новый случай COVID-19, умерли два человека

11:06 01.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 972 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 252 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, за весь период – 201 563", - говорится в сообщении.
Скончался еще один человек. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5402 человека.
В Севастополе подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19, скончался пациент в возрасте 74 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находится 71 пациент, из них 64 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 95 937 человек, выздоровели 93 126.
КрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбщество
 
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