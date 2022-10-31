https://crimea.ria.ru/20221031/konflikt-vokrug-karabakha-nuzhno-zavershat--putin-1125177269.html
Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин
Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что карабахский конфликт нужно завершать. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T15:22
2022-10-31T15:22
2022-10-31T15:23
владимир путин (политик)
армения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что карабахский конфликт нужно завершать.Путин напомнил, что недавно по инициативе Армении была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ. И подчеркнул, что ключевая задача сегодня - обеспечить мир в Карабахе, разблокировку транспортной инфраструктуры."Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед", - добавил президент России.Пашинян, в свою очередь, заявил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана.Встреча Путина и Пашиняна проходит в Сочи. В понедельник там же запланирован трехсторонний саммит РФ-Армения-Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. На саммите стороны могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), армения, политика
Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин
Президент Путин заявил, что конфликт в Карабахе необходимо завершать
15:22 31.10.2022 (обновлено: 15:23 31.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что карабахский конфликт нужно завершать.
"Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать. Согласны с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, мы всячески это поддерживаем", - сказал глава российского государства.
Путин напомнил, что недавно по инициативе Армении была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ. И подчеркнул, что ключевая задача сегодня - обеспечить мир в Карабахе, разблокировку транспортной инфраструктуры.
"Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед", - добавил президент России.
Пашинян, в свою очередь, заявил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана.
"В ходе последнего закрытого заседания ОДКБ я говорил об этом и хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного заявления по итогам нашей трехсторонней встречи", - сказал премьер Армении.
Встреча Путина и Пашиняна проходит в Сочи. В понедельник там же запланирован трехсторонний саммит РФ-Армения-Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. На саммите стороны могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора.