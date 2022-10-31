https://crimea.ria.ru/20221031/konflikt-vokrug-karabakha-nuzhno-zavershat--putin-1125177269.html

Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин

Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что карабахский конфликт нужно завершать. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T15:22

2022-10-31T15:22

2022-10-31T15:23

владимир путин (политик)

армения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что карабахский конфликт нужно завершать.Путин напомнил, что недавно по инициативе Армении была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ. И подчеркнул, что ключевая задача сегодня - обеспечить мир в Карабахе, разблокировку транспортной инфраструктуры."Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед", - добавил президент России.Пашинян, в свою очередь, заявил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана.Встреча Путина и Пашиняна проходит в Сочи. В понедельник там же запланирован трехсторонний саммит РФ-Армения-Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. На саммите стороны могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора.

армения

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2022

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владимир путин (политик), армения, политика