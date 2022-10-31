https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-obyasnil-zaderzhki-v-snabzhenii-mobilizovannykh-krymchan-1125174112.html

Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан

Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан

Глава Крым Сергей Аксенов объяснил задержки в снабжении участников спецоперации и мобилизованных крымчан сроками изготовления экипировки со стороны частных... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T14:11

2022-10-31T14:11

2022-10-31T14:11

сергей аксенов

частичная мобилизация

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Глава Крым Сергей Аксенов объяснил задержки в снабжении участников спецоперации и мобилизованных крымчан сроками изготовления экипировки со стороны частных предприятий-изготовителей.По словам Аксенова, Республика Крым продолжает снабжать военнослужащих и мобилизованных крымчан, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.Так, большая часть бронежилетов и первая часть демисезонной обуви уже доставлены на фронт.Необходимое количество спальных мешков и теплого белья поступят бойцам уже на этой неделе. Поставки зимней обуви начнутся к концу ноября-началу декабря, как только производитель закончит работу над заказом.Кроме того, Аксенов отметил, что связанные с обеспечением бойцов на передовой обращения доводятся до компетентных органов, в том числе до командования и военной прокуратуры.

https://crimea.ria.ru/20221028/shoygu-zadacha-po-mobilizatsii-300-tysyach-chelovek-vypolnena-1125144559.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, частичная мобилизация, крым