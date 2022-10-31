https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-obyasnil-zaderzhki-v-snabzhenii-mobilizovannykh-krymchan-1125174112.html
Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан
Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан
Глава Крым Сергей Аксенов объяснил задержки в снабжении участников спецоперации и мобилизованных крымчан сроками изготовления экипировки со стороны частных... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T14:11
2022-10-31T14:11
2022-10-31T14:11
сергей аксенов
частичная мобилизация
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Глава Крым Сергей Аксенов объяснил задержки в снабжении участников спецоперации и мобилизованных крымчан сроками изготовления экипировки со стороны частных предприятий-изготовителей.По словам Аксенова, Республика Крым продолжает снабжать военнослужащих и мобилизованных крымчан, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.Так, большая часть бронежилетов и первая часть демисезонной обуви уже доставлены на фронт.Необходимое количество спальных мешков и теплого белья поступят бойцам уже на этой неделе. Поставки зимней обуви начнутся к концу ноября-началу декабря, как только производитель закончит работу над заказом.Кроме того, Аксенов отметил, что связанные с обеспечением бойцов на передовой обращения доводятся до компетентных органов, в том числе до командования и военной прокуратуры.
https://crimea.ria.ru/20221028/shoygu-zadacha-po-mobilizatsii-300-tysyach-chelovek-vypolnena-1125144559.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, частичная мобилизация, крым
Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан
Аксенов: задержка в снабжении мобилизованных связана со сроками изготовления экипировки
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Глава Крым Сергей Аксенов объяснил задержки в снабжении участников спецоперации и мобилизованных крымчан сроками изготовления экипировки со стороны частных предприятий-изготовителей.
По словам Аксенова, Республика Крым продолжает снабжать военнослужащих и мобилизованных крымчан, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.
Так, большая часть бронежилетов и первая часть демисезонной обуви уже доставлены на фронт.
Необходимое количество спальных мешков и теплого белья поступят бойцам уже на этой неделе. Поставки зимней обуви начнутся к концу ноября-началу декабря, как только производитель закончит работу над заказом.
"Все расходы осуществляются за счет внебюджетных источников, средства бюджета не привлекаются. Задержки связаны с тем, что соответствующая продукция заказывается у оборонных предприятий на свободном рынке. Могли быть какие-то перекосы, приношу извинения за сроки. Знаю, кто и где служит, еще не до всех комплектующие дошли, но обещаю, что доставим все по назначению в полном объеме", – сказал он в ходе заседания Совета министров Республики Крым в понедельник, 31 октября.
Кроме того, Аксенов отметил, что связанные с обеспечением бойцов на передовой обращения доводятся до компетентных органов, в том числе до командования и военной прокуратуры.