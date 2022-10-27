https://crimea.ria.ru/20221027/pozhiloy-zhitel-kryma-popalsya-na-khranenii-chetyrekh-banok-narkotikov-1125118395.html

Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков

Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков

61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма хранил в гараже четыре банки с каннабисом и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T20:49

2022-10-27T20:49

2022-10-27T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. 61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма хранил в гараже четыре банки с каннабисом и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, информацию о причастности мужчины к наркопреступлению полицейские получили из оперативных источников и отправились осматривать его домовладение:Как показала экспертиза, всего в банках хранилось 104,4 грамма высушенного каннабиса. Теперь за незаконное хранение наркотиков мужчина будет отвечать в суде. Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-u-bandy-zakladchikov-izyali-bolee-10-kg-narkotikov-1125100828.html

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