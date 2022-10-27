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Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков
Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков
61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма хранил в гараже четыре банки с каннабисом и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T20:49
2022-10-27T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. 61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма хранил в гараже четыре банки с каннабисом и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, информацию о причастности мужчины к наркопреступлению полицейские получили из оперативных источников и отправились осматривать его домовладение:Как показала экспертиза, всего в банках хранилось 104,4 грамма высушенного каннабиса. Теперь за незаконное хранение наркотиков мужчина будет отвечать в суде. Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-u-bandy-zakladchikov-izyali-bolee-10-kg-narkotikov-1125100828.html
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мвд по республике крым, крым
Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков

Жителю Крыма грозит до 10 лет лишения свободы за хранение марихуаны

20:49 27.10.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. 61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма хранил в гараже четыре банки с каннабисом и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным пресс-службы, информацию о причастности мужчины к наркопреступлению полицейские получили из оперативных источников и отправились осматривать его домовладение:
"В гараже на приусадебном участке нашли четыре стеклянные банки, в которых хранилось растительное вещество в высушенном состоянии со специфическим запахом. Подозреваемый пояснил, что данное вещество - марихуана, которая ему нужна для личного употребления, без цели сбыта", - сказано в сообщении.
Как показала экспертиза, всего в банках хранилось 104,4 грамма высушенного каннабиса. Теперь за незаконное хранение наркотиков мужчина будет отвечать в суде. Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.
Уголовный кодекс
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