https://crimea.ria.ru/20221027/pozhiloy-zhitel-kryma-popalsya-na-khranenii-chetyrekh-banok-narkotikov-1125118395.html
Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков
Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков
61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма хранил в гараже четыре банки с каннабисом и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T20:49
2022-10-27T20:49
2022-10-27T20:49
мвд по республике крым
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. 61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма хранил в гараже четыре банки с каннабисом и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, информацию о причастности мужчины к наркопреступлению полицейские получили из оперативных источников и отправились осматривать его домовладение:Как показала экспертиза, всего в банках хранилось 104,4 грамма высушенного каннабиса. Теперь за незаконное хранение наркотиков мужчина будет отвечать в суде. Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-u-bandy-zakladchikov-izyali-bolee-10-kg-narkotikov-1125100828.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, крым
Пожилой житель Крыма попался на хранении четырех банок наркотиков
Жителю Крыма грозит до 10 лет лишения свободы за хранение марихуаны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. 61-летний житель одного из сел Сакского района Крыма хранил в гараже четыре банки с каннабисом и предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным пресс-службы, информацию о причастности мужчины к наркопреступлению полицейские получили из оперативных источников и отправились осматривать его домовладение:
"В гараже на приусадебном участке нашли четыре стеклянные банки, в которых хранилось растительное вещество в высушенном состоянии со специфическим запахом. Подозреваемый пояснил, что данное вещество - марихуана, которая ему нужна для личного употребления, без цели сбыта", - сказано в сообщении.
Как показала экспертиза, всего в банках хранилось 104,4 грамма высушенного каннабиса. Теперь за незаконное хранение наркотиков мужчина будет отвечать в суде. Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.