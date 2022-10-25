https://crimea.ria.ru/20221025/kak-plyushevyy-medved-mozhet-sprovotsirovat-astmu-1125063398.html

Как плюшевый медведь может спровоцировать астму

Как плюшевый медведь может спровоцировать астму - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Как плюшевый медведь может спровоцировать астму

Помимо занятий спортом и снижения веса в лечении и профилактике астмы главное избавиться от "пылесборников". Пульмонологи относят к таким факторам ковры,... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T08:31

2022-10-25T08:31

2022-10-25T08:31

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Помимо занятий спортом и снижения веса в лечении и профилактике астмы главное избавиться от "пылесборников". Пульмонологи относят к таким факторам ковры, плюшевых медведей, плотные шторы, перьевые и пуховые подушки и шерсть кошек."Хроническое воспаление дыхательных путей при отсутствии грамотного лечения приведет к тому, что оно начнет прогрессировать. Приступы станут возникать чаще, протекать тяжелее. Кроме того, в дыхательных путях сама ткань станет изменяться, и эти изменения станут необратимыми, как их потом не лечи", – рассказал NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов.По словам медика, недуг чаще всего развивается из-за аллергенов, при генетической предрасположенности, ожирении, после инфекционных и вирусных заболеваний. Также развитию астмы способствует наличие вредных газов или частиц в воздухе.

https://crimea.ria.ru/20220506/vrach-rasskazala-ob-opasnosti-stressa-dlya-astmatikov-1123156574.html

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общество, здоровье